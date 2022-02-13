Şımarıklıkta pik yaptılar

İktidar kendisine muhalif gördüğü medyayı resmî ilân ve basın kartı vermeme gibi yöntemlerle sıkıştırmayı sürdürürken, yandaş medyayı ise ihya ediyor.

İktidara destek veren medya mensupları her gün haber kanallarında boy gösterip her konuda görüşlerini açıklarken şımarıklıkta da tavan yapıyorlar.

Millet gelen zamlardan büyük sıkıntı çekerken, doğal gaza gelen zamlarıyla ilgili kimisi millete ücretsiz kuru fasulye dağıtmaktan bahsedebiliyor, kimisi Ocak ayından bu tarafa zam yapıldığını milletin gözüne baka baka söyleyebiliyor. Ekonomiden dış politikaya, koronadan siyasete, adaletten eğitime her konuda bilgi sahibi olan bu “şımarık ve çokbilmiş” kişiler milletin gerçek gündeminden uzak bir algı oluşturma gayreti içine giriyorlar.

Haber kanallarını parselleyen bu insanların hal ve hareketlerinden konuşmalarına kadar alaycı tavırları milletin de tepkisini çekiyor. Bu yüzden haber kanalları izlenmiyor, gazeteler okunmuyor. Bunun bile farkına varamıyorlar, görmüyorlar.

***

KENDİNDEN SIKILDIYSAN…

Tabi, zaman zaman aynaya baktıklarında “Biz ne yapıyoruz” diye düşünenler de oluyor.

Bir sanatçının 2017’deki şarkısı sebebiyle hedef gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cami çıkışında “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullanmasına tepkiler gelmişti. Erdoğan ardından muhatabının ismi geçen sanatçı olmadığını, bu ismin Türk müziğinin önemli bir ismi olduğunu, şarkılarıyla milletin duygularına tercüman olduğunu söylemiş ve tartışma gündemden düşmüştü.

Bu sözleri köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, “Bunun adı geri adımsa, ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu! Bunun adı pişmanlıksa ne harika bir pişmanlıktır bu! Bunun adı bir tür özürse ne muhteşem bir özürdür bu!” sözleri medyanın geldiği noktanın bir özeti aslında...

Bu sözleri duyunca bundan yaklaşık 2 yıl önce Hakan’ın “Yemin ederim kendimden bezdim, kendimden sıkıldım” ifadelerini hatırladık. O zaman demişti ki: “Benim bir an önce üslûp eksenimi değiştirmenin vakti geldi de geçiyor bile. Hep bir akıl vermece, hep bir yukarıdan konuşmaca... Hep bir ‘İşte bunlar sınıfın birincileri’ türü listelemece... Hep bir ‘şöyle sevineceksiniz, şöyle sevinmeyeceksiniz’ türü yol yordam göstermece... Hep bir öğreten adam edası takınmaca... Okudukça... ‘Benim mi Allah’ım bu tatsız, bu didaktik, bu buyurgan üslup’ dedim.” (Hürriyet, 24.8.2020)

Bu yazının üzerinden bir buçuk sene geçti peki kendinden sıkılmaya sebep olan ifadelerinden vazgeçti mi? Huylu huyundan vazgeçer mi, geçemedi tabiî. Hakan bu süre zarfında kendinden daha fazla sıkıldı mı bilmiyoruz, ama milletin bu çokbilmişliklerden, her şeyi ben bilirim diyenlerden sıkıldığını söylesek yanlış olmaz.

***

BU SONUCU NASIL ÇIKARDINIZ?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gelen zamlarla ilgili olarak, “Şunu çok net söylemek gerekir; vatandaşımız eğer bize şikâyetini dile getiriyorsa bu çok kıymetlidir. Çünkü vatandaşımız şikâyetini bize dile getiriyorsa hâlâ ümidi ve beklentisi bizdendir” demiş.

Şikâyetler muhalefete de gidiyor, onlarda bu sıkıntıları dile getiriyor, ama çözüm yeri iktidar. Tepkilerden vatandaşın ümidinin iktidarda olduğu sonucunu çıkarmakta ilginç.

***

ÜLKENİN SIKINTILARI GÜN GİBİ ORTADA

Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olanların şimdi çıkıp “sıkıntıları biz çözeriz” demesine de şaşırmamak mümkün değil. “Sorunları çözmek için 20 yıl daha mı beklemek lâzım?” diye insanın aklına bir soru geliyor.

Oysa ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa ülkede kongreden olmuş sorunlar gün gibi ortada. Çözebilselerdi, son bir iki yılda 3 Maliye Bakanı, 5 TÜİK Başkanı, 4 Merkez Bankası Başkanı değişir miydi?

2002’de iktidara geldiklerinde döviz, altın, benzin fiyatları ile geldiğimiz noktadaki zamlar, işçi, memur ve emekliye verilen maaşlar kıyaslansa ülkenin iyi yönetilmediği görülür. Aslında yeni sisteminde ekonominin istikrarını bu rakamlar tek başına gösteriyor.

Milletin taleplerini iyi okuyamazsanız sonra çıkar “milletin ümidi bizde” deme yanılgısına düşersiniz. Şimdi olduğu gibi.