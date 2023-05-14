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14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Şimdi söz sırası millette

Mehmet KARA
14 Mayıs 2023, Pazar
Normalde 18 Haziran’da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart’ta yaptığı açıklama ile 14 Mayıs’a çekilen seçimlerde Cumhurbaşkanı ve 28. dönem parlamento üyelerini seçmek üzere millet bugün sandığa gidiyor.

Millet kullanacağı oyla, beş yıldır tecrübe ettiği, karar mekanizmasını ‘tek’e indiren, seçilenin hem cumhurbaşkanı hem parti başkanı olduğu, Meclis’in işlevsizleştiği Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile istişarenin hâkim, Meclis’in güçlü olduğu Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem arasında bir tercih yapacak. 

Yurt içinde ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidecek. 4 milyon 904 bin 672 kişi ilk kez 14 Mayıs’ta oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen daha ilk kez oy kullanacak. 9 Mayıs’ta yurtdışında 1 milyon 751 bin 365 kişi oy kullandı. 

Öncelikle, bugün sandığa gidip oyumuzu mutlaka kullanalım, sandıklara sahip çıkalım. Oylarımızla demokrasi ve hukuk devletini güçlendireceğimizi unutmayalım.  

Bütün partilere düşen vazife; oyların tasnif, sayım, tutanağa işleme ve seçim kurullarına teslim süreçlerini mutlaka takip etmeleridir. Bunu yapsınlar ki, çıkacak sonuçlara gölge düşürülmesin. Çünkü, yaşanacak böyle bir durum demokrasiye zarar verir. 

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NASIL OY KULLANACAĞIZ? 

Bugün iki ayrı oy kullanacağız. Bunlardan ilki cumhurbaşkanlığı için. Burada bir zorluk ve karışıklık yok. Kime oy vereceksek resminin altında bulunan yuvarlağa mührü vuracağız. 

Kullanacağımız diğer oy ise parlamento seçimi için olacak. Burada ise bir metre uzunluğa sahip kafa karıştırıcı gibi bir oy pusulası ile karşılaşacağız.  

Pusulada 5 ittifak var. Millet İttifakı 2, Cumhur İttifakı 4, Emek ve Özgürlük İttifakı 2, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 3, ATA İttifakı ise 2 partiden oluşuyor. Bu ittifaklara verilen oylar yüzde 7’yi geçerse seçim barajını geçmiş sayılacak. İttifak dışında katılan 13 parti ise tek başına yüzde 7 seçim barajını geçmek durumunda.  

Millet İttifakı’nda iki partinin ismi yer alıyor. CHP ve İYİ Parti. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girerken, İYİ Parti ise tek başına ittifak içinde yer alıyor. 

Cumhur İttifakı’nda ise AKP, BBP, YRP ve MHP’nin amblemleri var. HÜDAPAR ve DSP, AKP listelerinden seçime katılıyor. 

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NELERE DİKKAT EDELİM? 

Sandık başında dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle: 

Görevliler tarafından verilen oy pusulasının mühürlü olması, üzerinde hiçbir iz bulunmaması ve oy kullandıktan sonra mührün vurulduğu yerin dışa gelecek şekilde katlanması… 

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SANDIĞA GİDELİM 

Demokrasilerde ülkeyi yönetecek kadrolar halkın iradesiyle belirleme seçimle olur. Merhum Demirel’in de dediği gibi iktidarların kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız el değiştirmesinin yolu hür ve adil seçimlerdir.  

Sandığa gidelim, demokrasimize destek verelim. 

Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olsun. 

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