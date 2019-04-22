Simit yiyin, para biriktirin!

TÜİK’in açıkladığına göre işsizlik rekor seviyeye ulaşarak yüzde 14.7’le kadar çıktı.

Bir başka anlatımla, işsiz sayısı 1 milyon 259 bin kişi daha arttı. Genç işsizlik oranının yüzde 26.7’ye çıktığı resmî rakamlarla ortada. Diğer yandan insanların mutfaklarında en sık kullandığı, patates, soğan, domates ve biberin yanına dahi yaklaşılamıyor. Enflasyon yüzde 20’lere dayandı. Döviz ve altın rekor üstüne rekor kırıyor. Benzin fiyatları 7 lirayı geçti.

Böyle bir durumda AKP Grup Başkanvekili, Çankırı milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun bir programda simit ve çay üzerinden yaptığı hesap siyasetin ve gazetelerin en çok konuştuğu konu oluyor.

2002 yılında asgarî ücretlilerin maaşının sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmediği üzerinden yaptığı hesapta, bir çay bir simidin iki lira olduğunu, beş kişilik bir ailenin bir öğünde 10 lira, ayda 900 lira harcayacağını söylerken, 2 bin 20 olan asgarî ücretlinin, üç öğün simit yiyip bir çay içmesi durumunda cebinde 1.120 TL kalacağını ifade etmiş. Akbaşoğlu, açıklamasının bağlamından koparıldığı ifade ettikten sonra kendisini eleştirenlere sert ifadelerle cevap verdi.

Biz de bir hesap yaptık. Bir simit 1.5, bir çay en az 2 lira, yani 3.5 lira eder, günde beş kişi ile çarparsan 52.5 lira ediyor. Çarpı 30 gün, bin 575 lira ediyor. Yani sadece simit yiyip ve çay içseniz 445 lira ancak elimizde kalıyor!

Bu hesaplamalar karşısında ancak, sözün bittiği yer denilebilir.

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GEÇMİŞLE KIYAS İŞİN ÖZETİDİR

Bazı rakamları geçmişle kıyaslayınca fazla yoruma da gerek kalmıyor.

Dolar, Nisan 2002’de 1.3 lira iken, Nisan 2019’da 5.80 lira. Euro, Nisan’da 2002 1.15 lira iken, Nisan’da 2019’da 6.55 lira (kaynak Merkez Bankası). Çeyrek altın, Nisan 2002’de 32 lira iken, Nisan 2019’da 400 lira (kaynak Darphane). Benzin Nisan 2002’de 1.62 iken, Nisan 2019’da 7.10 lira…

Bu kıyas daha uzatılabilir, meyve ve sebze fiyatları eklenebilir… Ama fazla söze ve hesaba gerek var mı?

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“AKP’NİN SONU GELDİ” DEMİŞTİ!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, her zaman olduğu gibi yine “derin” açıklamalar yapıyor. Seçimin hemen ardından Perinçek, “AK Parti iktidarının sonu geldi. Türkiye, önümüzdeki dönem iktidar arayışlarına girmiştir. Göreceksiniz, buradan söylüyorum AK Parti iktidarının devam etme şansı yok. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde bir çözüm yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesi veya Cumhurbaşkanının istifası dışında görülen bir çözüm yok. Türkiye, büyük bir karar verecek. Türkiye, çalkantılı bir döneme giriyor. Türkiye, parlamenter sisteme dönecek” demişti.

Şimdi de çıkıp, “Tayyip Erdoğan’sız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye’yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez” demiş.

Perinçek’in açıklamalarına derin anlamlar yükleyenler bu dönüşü nasıl izah ederler bilmiyoruz, ama bir taraftan da “AKP’nin sonu geldi mi, yoksa Erdoğan’sız bir hükümet olmaz mı?”

Bir karar verse artık. Tabiî yine derin ifadeler olabilir, biz anlamamış da olabiliriz.

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“BAŞKAN OLMAZ” MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ifadeleri hükümet tarafından hep dikkate alındı. Ne söylediyse hükümet (bir ikisi hariç) yaptı.

Bahçeli seçimden sonra yaptığı açıklamada büyükşehirlerde ilçe belediye başkanlıklarının kaldırılmasıyla başlayan sözlerini, muhtarların da kaldırılması için çalışma başlatılmasına kadar götürmüştü. Geçen gün, Ekrem İmamoğlu için atılan “mazbatayı ver” sloganlarına tepki göstererek, “Bundan belediye başkanı olmaz” demişti.

Bir de Bahçeli’nin geçmişte Erdoğan için söylediği “Recep Tayyip Erdoğan’dan da Cumhurbaşkanı olamaz” sözleri de ortada duruyor. Bu sözlerine rağmen, Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu ve Bahçeli son iki seçimde AKP ile ittifak kurdu. İlgili video: https://www.youtube.com/ watch?v=72QCRNp0PAk

Şurası bir gerçek ki, arşiv unutmuyor… Bu bütün siyasetçiler ve gazeteciler için de önemli…