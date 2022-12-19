Siyasetin tansiyonu yüksek

Siyasetin tansiyonu hayli yüksek.

Bütçe üzerine Plan Bütçe Komisyonu’nda başlayan tartışmalar, Genel Kurul’daki görüşmelerde hayli ağır hakaretler ve yumruklaşmalara varan sert tartışmalarla geçti. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruk atması ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Başta İçişleri, Adalet, Tarım ve Aile bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başta olmak üzere bütün görüşmeler ağır hakaretlerin, argo kelimelerin kullanılması ile geçti.

Seçimler yaklaşırken siyasetin tansiyonu yükseltecek bir konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez aday olup olamaması olacak. Tartışmalar şimdiden başladı. Seçimler normal zamanında yapılırsa Haziran ortalarında milletvekilliği ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Kulislerde Nisan ya da Mayıs ayında yapılacağı da konuşuluyor.

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Genel başkanlar tartışmaya girmiyor

Muhalefetteki 6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Altılı Masa’nın çalışmaları devam ediyor. Cumhur İttifakının “adayınızı açıklayın” baskısı devam ederken, 6’lı Masa önce yol haritası ve seçim beyannamesini hazırlıyor. Ortak çalışma grupları, çalışmaların sonuna gelmiş durumda. 26 Aralık’ta Ahmet Davutoğlu’nun evsahipliğinde yapılacak 6’lı Masa toplantısında bunların açıklanması bekleniyor.

6’lı Masada olan genel başkanlar Erdoğan’ın üçüncü defa aday olup olmayacağı konusunda açıklama yapmazken, “yeni bir mağduriyet alanı oluşturmamaya” gayret ediyor.

2014’te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise “Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”nde “halk oyuyla” cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı ifade ediliyor.

Anayasanın 101. maddesine göre bir kişi en fazla iki sefer “halk oyuyla” Cumhurbaşkanı olarak seçilebiliyor. Eğer Cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor. Fakat Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde kendisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda ikinci dönemini tamamlamış sayılacağı için tekrar aday olamıyor.

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Bal gibi aday olabilir mi?

Geçen sene bu konu zaman zaman gündeme gelince AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Erdoğan bal gibi aday olur. Ben size bunu hukukî açıdan ispat edebilirim” demişti ancak bu zamana kadar “ispat” edebilmiş değil.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” diyerek tartışmayı başka bir yönü kaydırmaya çalışıyor. Bu anayasa değişikliği yapılmasını gerektirdiği için önümüzdeki seçimlere yetişmesi zor görülüyor. Anayasa’ya geçici bir madde ekleyip 3. kez adaylığı da garanti altına almak zor. Çünkü nitelikli çoğunluk için 360 oy lâzım. AKP ve MHP’nin oyları buna yetmiyor.

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Kaç defa “son kez adayım” dedi

3. kez adaylık meselesi yavaş yavaş tartışılmaya başlarken Erdoğan’ın, “2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılı inşaasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz” demesi 2009’da “2011’de Allah ömür verdirse ben son milletvekili adaylığımdır. Ben tükürdüğümü yalamam” sözü ile 2012 yılındaki partililerden helâllik istedikten sonra “4. ve son kez genel başkanlığına aday olacağım” demesini gündeme getirdi. Bu açıklamasının üzerinden çok zaman geçmeden “Bu siyasetten çekilmem anlamına gelmez” diyerek geri adım attı.

Hukukî tartışmanın temelini, Erdoğan’ın yeni sistemde adaylık durumunun ne olacağına dair “geçici bir madde”nin anayasada yer almaması oluşturuyor. Erdoğan’ın adaylığına ilişkin tartışmalarla ilgili nihaî kararını, “adaylığına itiraz olması” halinde Yüksek Seçim Kurulu verebiliyor.

Anlaşılan seçim yaklaşırken bu tartışmalar daha da hararetlenecek…