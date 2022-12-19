"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Siyasetin tansiyonu yüksek

Mehmet KARA
19 Aralık 2022, Pazartesi
Siyasetin tansiyonu hayli yüksek.

Bütçe üzerine Plan Bütçe Komisyonu’nda başlayan tartışmalar, Genel Kurul’daki görüşmelerde hayli ağır hakaretler ve yumruklaşmalara varan sert tartışmalarla geçti. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruk atması ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Başta İçişleri, Adalet, Tarım ve Aile bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başta olmak üzere bütün görüşmeler ağır hakaretlerin, argo kelimelerin kullanılması ile geçti.  

Seçimler yaklaşırken siyasetin tansiyonu yükseltecek bir konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez aday olup olamaması olacak. Tartışmalar şimdiden başladı. Seçimler normal zamanında yapılırsa Haziran ortalarında milletvekilliği ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Kulislerde Nisan ya da Mayıs ayında yapılacağı da konuşuluyor.

***

Genel başkanlar tartışmaya girmiyor

Muhalefetteki 6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Altılı Masa’nın çalışmaları devam ediyor. Cumhur İttifakının “adayınızı açıklayın” baskısı devam ederken, 6’lı Masa önce yol haritası ve seçim beyannamesini hazırlıyor. Ortak çalışma grupları, çalışmaların sonuna gelmiş durumda. 26 Aralık’ta Ahmet Davutoğlu’nun evsahipliğinde yapılacak 6’lı Masa toplantısında bunların açıklanması bekleniyor. 

6’lı Masada olan genel başkanlar Erdoğan’ın üçüncü defa aday olup olmayacağı konusunda açıklama yapmazken, “yeni bir mağduriyet alanı oluşturmamaya” gayret ediyor.  

2014’te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise “Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”nde “halk oyuyla” cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı ifade ediliyor. 

Anayasanın 101. maddesine göre bir kişi en fazla iki sefer “halk oyuyla” Cumhurbaşkanı olarak seçilebiliyor. Eğer Cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor. Fakat Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde kendisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda ikinci dönemini tamamlamış sayılacağı için tekrar aday olamıyor. 

***

Bal gibi aday olabilir mi?

Geçen sene bu konu zaman zaman gündeme gelince AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Erdoğan bal gibi aday olur. Ben size bunu hukukî açıdan ispat edebilirim” demişti ancak bu zamana kadar “ispat” edebilmiş değil. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” diyerek tartışmayı başka bir yönü kaydırmaya çalışıyor. Bu anayasa değişikliği yapılmasını gerektirdiği için önümüzdeki seçimlere yetişmesi zor görülüyor. Anayasa’ya geçici bir madde ekleyip 3. kez adaylığı da garanti altına almak zor. Çünkü nitelikli çoğunluk için 360 oy lâzım. AKP ve MHP’nin oyları buna yetmiyor.  

***

Kaç defa “son kez adayım” dedi

3. kez adaylık meselesi yavaş yavaş tartışılmaya başlarken Erdoğan’ın, “2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılı inşaasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz” demesi 2009’da “2011’de Allah ömür verdirse ben son milletvekili adaylığımdır. Ben tükürdüğümü yalamam” sözü ile 2012 yılındaki partililerden helâllik istedikten sonra “4. ve son kez genel başkanlığına aday olacağım” demesini gündeme getirdi. Bu açıklamasının üzerinden çok zaman geçmeden “Bu siyasetten çekilmem anlamına gelmez” diyerek geri adım attı. 

Hukukî tartışmanın temelini, Erdoğan’ın yeni sistemde adaylık durumunun ne olacağına dair “geçici bir madde”nin anayasada yer almaması oluşturuyor. Erdoğan’ın adaylığına ilişkin tartışmalarla ilgili nihaî kararını, “adaylığına itiraz olması” halinde Yüksek Seçim Kurulu verebiliyor. 

Anlaşılan seçim yaklaşırken bu tartışmalar daha da hararetlenecek…

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücrette gözler 20 Aralık'taki 3. toplantıda

    Korku iklimi bitecek, demokrasi gelecek

    Evdeki gündem: Geçim sıkıntısı

    TBMM, hiç olmadığı kadar etkisizleştirildi

    Yüksek kira iç göçü hızlandırdı

    1 milyonluk pazar yeniden olabilir

    AYM’nin önünde 100 bin dosya var

    Yemenlilerin zorunlu göçü sürüyor

    Filistinlilerin hakları verilmeden barış sağlanamaz

    Yurt geneline Karadeniz'den gelen soğuk hava uyarısı

    Arjantin, Fransa'yı yenerek 3. Dünya Kupası'nı kazandı

    Hatay - Kırıkhan'da 4,8 büyüklüğünde deprem

    Kiralamada %15 büyüme bekliyoruz

    Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

    Hükümette olduğu eyalet meclislerini feshedecek

    Kuzey Kore balistik füze denemelerini sürdürüyor

    EYT belirsizliği sürüyor

    Havası en kirli üç il

    Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 kişi öldü, 32 kişinin yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatlere saldırmak insafsızlık değil mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Ders dinlerken telefonla meşgul olmak
    Genel

    AYM’nin önünde 100 bin dosya var
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Boşanmalar ve aile kavgaları
    Genel

    Yüksek kira iç göçü hızlandırdı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Curcunadan selâmet sâhiline
    İlimdar Kaya

    Adam sanki ağır siklet boksör
    Yeni Asya'dan Size

    Neden Yeni Asya?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Evdeki gündem: Geçim sıkıntısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.