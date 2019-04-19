Siyasî kulisler hareketli

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını aldı.

Ancak AKP tarafından olağanüstü itiraz yapılması dolayısıyla yenilenme ihtimali de bulunan İstanbul seçimleriyle ilgili farklı yorumlar yapılıyor. Bazı yazarlar, seçimin yenilenmesi durumunda İmamoğlu’nun daha fazla oy alacağını söylüyorlar.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Yenilenecek bir seçimde Ak Parti’nin kaybı çok daha travmatik olacaktır” derken, AKP eski milletvekillerinden yazar Mehmet Ocaktan’da aynı düşüncede olanlar arasında…

İmamoğlu’nun mazbatayı alması ile birlikte siyasî tansiyon düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim atmosferinde yaptığı sert konuşmalardan sonra pek açıklama yapmıyordu. Dün Memur-Sen’in yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının demokrasimizin kalitesini daha da arttırdığına inandığını söylerken, “seçime darbe” diyenlere cevap vermişte oldu.

Bir taraftan da “Dönem kızgın demiri soğutma, birlik ve beraberliği yeniden perçinleme dönemidir” dedi. Seçim öncesindeki siyasî ortam o kadar gerilmişti ki, bu açıklamadan sonra bir yumuşama ya da normale dönme olur mu? bilemiyoruz.

İmamoğlu’na “Erdoğan’ı karşılayacak mısınız, elini sıkacak mısınız?” sorusunun sorulması bile gerginliklerin bir neticesi. İmamoğlu’nun “Benim sorumluluğum ne gerektiriyorsa onu yaparım. Biz normalleşmenin yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız” cevabını vermesi ile Erdoğan’ın “kızgın demiri soğutma” açıklaması yanyana gelince siyasetin farklı bir yüzü ortaya çıkıyor.

Önümüzdeki süreçte ittifaklarla ilgili ne tür gelişmeler olur bilemeyiz, ama gelen ilk sinyaller özellikle cumhur ittifakında derin çatlakların olacağını gösteriyor. “Zoraki nikâh”tan bahseden genel merkez yöneticileri bile oluyor. Bekleyelim görelim.

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KULİSLER KAYNIYOR

Kulislerde Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde yapılacak istişare toplantılarında hem bakanlar kurulunda, hem genel merkez yönetiminde büyük çaplı bir değişiklik yapacağı konuşuluyor. Diğer bir konu da Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı görevini bırakacağı… Bu olmaz gibi gözükse de Ankara’da en çok konuşulan konulardan birisi. AKP içinden iki parti çıkacağı, bunun önümüzdeki birkaç ay içinde kurulacağı, diğerinin de beklemede olacağı söyleniyor.

İlk kurulacak partiye 50-60 milletvekilinin bile geçeceği konuşuluyor…

NERESİ YANLIŞ?

Bütün bunlar arasında küçük ama önemli bir not aktaralım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ahaber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirirken, “CHP’nin belediye alıp de hizmet etme değil, demokrasiye geçeceğiz, tek adam rejimini yıkacağız diyen bir genel başkanları var. Hedef budur. Bu olur mu olur. Bunları yapmaya çalışırlar mı yapmaya çalışırlar, buna da müsaade etmememiz gerekir” diyor.

Bu değerlendirmenin içinde “demokrasiye geçeceğiz” kelimelerini neden kullandı biz anlamadık. Cümle yerindeyse demokrasiye geçilmesine neden müsaade edilmeyecek onunda açıklanması gerekmiyor mu?