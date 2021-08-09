Sosyal medya atışmaları!

Başta Cumhurbaşkanı, parti genel başkanları olmak üzere birçok kişi artık mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar.

Anında milyonlara ulaşan mesajlar en hızlı haberleşme yöntemi haline geldi. Özellikle sosyal medya platformlarından olan Twitter’da gündeme dair kullanıcıların bir araya gelerek önemli konuları hem dünya da hem de Türkiye’nin gündeminde öne çıkarabiliyorlar.

Zaman zaman da karşılıklı atışmaya varan paylaşımlarda en son olarak yangın vesilesiyle ortaya çıktı. “Help Turkey” başlığı altında milyonlarca kişi bu paylaşımı takipçilerine ulaştırdı. Bunun karşılığında da “güçlü Türkiye” başlığı açıldı. “Help Turkey” başlığına başta İletişim Başkanlığı tepkisini koyarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye’yi âciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmeli” ifadesinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

Konu Erdoğan’a sorulunca, “Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar o zaman güçlüyüz. Onun karşılığında “Güçlü Türkiye” diye hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Öbürü Güçlü Türkiye çok daha fazlasıyla karşılık buldu” diye karşılık verdi.

Konu yargıya intikal etti. Ünlü sanatçılar, siyasetçiler bu paylaşımı takipçilerine iletmişti. Sosyal medyada düzenlemenin konuşulduğu şu günlerde bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak?

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TAMAM MI, DEVAM MI?

Bir diğer konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözleri nin Twitter de gündem yapılması oldu. Erdoğan’ın bu sözünden hemen sonra “tamam” etiketi sosyal medyada üst sıralara yerleşti, milyonlarca paylaşım yapıldı. Bu etiketin, karşılığında “devam” etiketi açıldı. “tamam” etiketi kadar olmasa da “devam” etiketi paylaşıldı.

Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu da Erdoğan’ın sözlerinden sonra “tamam” tweetleri atanlar genel başkanlar arasındaydı.

Bu çalışmalar bir bakıma da anket gibi oluyor. Elbette “tamam”a da “devam”a da millet karar verecektir.

Sosyal medya iyi kullanıldığında faydalı şeyler oluyor, ama zararlarını da yabana atmamak lâzım.

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SİZCE DE GARİP DEĞİL Mİ?

Son günlerde “devlet yetkileri”nden veya bakanlardan en çok duyduğumuz cümlelerden birisi “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla…” oluyor. İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Sözcüsü gibi yetkilerinin bunu söylemeleri bir yere kadar normal karışlanabilir, ama görev alanları ile ilgili bir çalışmaya katılan bakanların konuşmalarının içinde defalarca bu iki kelimeyi söylemesi garip karşılanıyor.

En son olarak Antalya ve Muğla’da çıkan yangınlarda dört bakan bölgeye gittiklerinde beraber basın toplantısı yaparken dört bakanında konuşmalarının içinde “cumhurbaşkanımızın talimatıyla” demesi ilginç değil mi? “Bu bakanlar özellikle de Orman Bakanı Cumhurbaşkanı talimat vermese o bölgeye gitmeyecek miydi?” sorusu hem siyasetçiler hem de vatandaşlar arasında soruldu.

Her bakanın yaptığı çalışmalarla ilgili cumhurbaşkanına bilgi vermesi tabiîki “doğal” olanı... Ancak bu iki kelimeyi sık sık tekrarlanmasının sebebi ne ola ki? Gerçekten bu sorunun cevabı merak ediliyor.

Bir olan garip şey de bakanların kendi istekleriyle istifa edememesi. İstifa etmeyi düşünen bakanlar ancak “aflarını” isteyebiliyorlar. Görevden alanda “af talebi”ni kabul ediyor ya da etmiyor…

Yeni sistemin getirdiği bu durum sizce de garip değil mi?

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“HANGİ AKLA HİZMET?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan seçim gezilerinde, miting meydanlarında vatandaşa çay atması “garip” karşılanırken, Rize’deki sel felâketinin ardından da, Antalya ve Muğla’daki yangınlardan sonra ziyaretlerinde de otobüsün üzerinden vatandaşlara yol boyu “çay fırlatması”nın mantığı çözülebilmiş değil.

Öyle ya sel ve yangın felâketinde evlerini, hayvanlarını kaybedenlere çay atmanın mantıklı açıklaması ne olabilir ki? Bunu kimse çözemiyor, söyleyebilecek söz de bulamıyor.

Bu duruma iktidar kanadından pek çok kişide anlam veremiyor. Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, “Allah aşkına her birimizin yüreğinin cayır cayır yandığı bu günlerde seçim meydanlarındaymışız gibi Reis’e otobüsün üstünden çay paketleri attırmak da neyin nesidir, hangi akla hizmettir? Artık seçim zamanlarında bile yapılmaması gereken bu tür bir olayın yangın günlerinde yapılabiliyor olması hepimizi derinden yaralamıştır, biline! Dilerim ki bu ve buna benzer yanlışlıklar, Reis’i gereksiz yere polemik konusu yapan bu tür davranışlar artık bir son bulur” gibi açıklamalarıyla bunu açık-seçik söyleyenler oldu.

Bir partili de “Erdoğan’ın çay dağıtma olayını Osmanlı’yı bilmeyen anlamaz. Sıkıntıda olan halka ‘siz çayınızı için rahat olun. Biz devlet olarak hallederiz’ demektir. Hz. Adem’in tövbesinin kabul edildiği an dökülen gözyaşının yer de çıkan bitkidir çay” diyerek bu duruma kendince izah getirmiş!

Otobüsten çay atılması Sayın Metiner’in sözleriyle “hangi akla hizmet” biz bilemiyoruz, ama bu duruma mantıklı bir cevap veren olursa da paylaşmak bir borcumuz olsun.

