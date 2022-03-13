STK’lar “kuyruklara” neden sessiz?

Geçtiğimiz hafta içinde 6 gün üst üste gelen akaryakıt zamları artık vatandaşların belini iyice büktü.

Memur, emekli ve işçiye yüzde 30-35 zam yapılmışken, bir yılda motorine yüzde 235 zam geldi. 1 Ocak’ta 12.91 olan benzin, şu anda 20.41 lira, 12.76 lira olan motorin 22.89 lira oldu. Elektriğe yüzde 127, doğal gaza yüzde 50 zam yapıldı. Son dört yılda emekli ve çalışana yüzde 70 zam yapıldığı hesaba katılarsa, milletin ne kadar yoksullaştığı ve alım gücünün ne kadar düştüğü de ortaya çıkmış olur.

Zamlar artık kuruş kuruş değil, lira lira gelince benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Aracını kullanmak zorunda olanlar ertesi gün için biraz olsun ucuz akaryakıt alabilmek için saatlerce kuyruk beklemek zorunda kalıyor. Otobüs firmaları ya seferlerini azaltıyor ya da zam yapmak durumunda kalıyorlar. Bu da vatandaşın memleketine gidememesine sebep oluyor.

Ekmek kuyrukları uzunca süredir devam ederken, bir de yağ kuyrukları buna eklenince AKP iktidarın geçmişi kötülemek için kullandığı kuyruklar dönemi kendi dönemlerinin artık vazgeçilmezi oldu. Sanki 20 senedir ülkeyi onlar yönetmiyormuş gibi, bunun suçlusunun muhalefet olduğunu söyleyebiliyor. Hayat pahalılığını izah edemezken, zamları kendilerinin yapmadığını söyleyip müjdeleri kendilerine mâl ediyorlar.

Durum böyle iken işçi, işveren ve memur sendika ve konfederasyonlarının suskunluğu ise emekli, işçi, memur ve işverenleri çalışanları kızdırıyor. TOBB, TZOB, Memur-Sen, Kamu-Sen, Hak-İş, Türk-İş gibi toplumun büyük kesimlerini temsil eden kuruluşların ağzını bıçak açmıyor. Açıklama yapsalar da sesleri çok “cılız” çıkıyor.

Üyeleri hayat pahalılığından muzdaripken, halinden memnun olmayıp şikâyet ederken, temsilcilerinin bu suskunluğunun sebebi ise merak ediliyor.

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“GİDERLERLE GİTSİNLER” DENİLMEMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce kendisine şikâyetini iletmeye çalışan çiftçiye söylediği söz hafızalarda tazeliğini korurken, şimdi de doktorlar için söylediği “açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri dâvet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz” demesi de tepkilere sebep oldu.

Hayat pahalılığı, ücret yetersizliği, adaletsizlik gibi sebeplerle yurtdışına gitmek isteyenlerin yüzde 70’leri geçtiği bir ortamda, doktorlar görevlerinden istifa ederken, sadece geçen yıl 3 binin üzerinde yeni mezun doktor yurtdışına gitmiş. Yapılan araştırmalarda son dört yılda 7 bini uzman hekim, 13 bin 500 doktor, asistan kamudan istifa edip, özel sektöre geçtiği bilinirken bu sözün doktorları çok üzdüğü görülüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan DP büyük olağan kongresinde yeniden genel başkan seçilen Gültekin Uysal, Erdoğan’ın bu sözlerini şu yorumu yapıyor: “Bu ülke bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Zannedersiniz ki AKP programı ‘amaç’ bölümünde ‘kötülük’ yazıyor…”

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın, “109 tıp fakültesinden mezun olan 400 civarındaki hekimi yurtdışına göndermek için eğitim veriyoruz” demesi işin özeti aslında.

Doktor göçünün azaltılmasının yolu gelen şikâyetlerden de anlaşılacağı üzere, şiddetin durdurulması, ekonomik olarak güçlendirilmeleri, mesai saatlerinin azaltılması, ortalama maaşlarının en azından açıklanan yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması.

Bunlar yapılamazsa doktor göçünün önüne geçilemez. Ayrıca tecrübeli ve yetişmiş doktorların yerine yeni mezun doktorların getirileceğinin söylenmesi de sağlık sistemini ne hale getireceğini de tahmin etmek zor değil.

Bu kadar doktor kamudan istifa edip özele geçerken, yeni mezun doktorlar dahi yurtdışına gitmek için fırsat kollarken söylenmesi gereken, “Bunlar ülkemizin değeri. Durumları düzeltelim de gitmesinler” değil mi? Bu değerleri ülkemizde kalmalarının yolları aranması gerekmez mi?

Yarın Tıp Bayramı… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan’ın bu sözüyle ilgili bu günü işaret etmişti. Bakalım aylar önce Meclis’te görüşmeleri sürerken geri çekilen düzenleme gibi bunun altı da boş mu çıkacak?