Talimatlı sistem enkaz altında kaldı

Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depreminin üzerinden 14 gün geçti.

10 binlerce kişinin vefat ettiği depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremin oluşturduğu enkazlar kaldırılmaya çalışılıyor. Yakınları enkaz altında kalanlar binalarının önünden ayrılmıyor, hiç değilse cenazelerine alıp defnetmek için soğukta bekliyorlar.

Arama kurtarma faaliyetleri dâhil yaşanan birçok koordinasyon problemi ne yazık ki birçok insanın hayatına mâl oldu. Her ne kadar deprem çok geniş bir alanda gerçekleşse de var olan devlet imkânlarının gerektiği gibi kullanılamamasını, kimisi “iktidar sınıfta kaldı” kimisi “yeni sistem enkaz altında kaldı” diye yorumlasa da gerçek şu ki, yaşananlar talimatlı sistemin bir sonucu.

Çünkü bugüne kadar harekete geçmek için “talimat” bekleyen Bakandan yine yangını söndürmek için talimat almadan harekete geçmeyen kurumlara şahit olduk.

Şimdi görülen o ki “hızlı karar alınacağı” söylenen sistem, tam işe yarayacağı zaman bekleneni veremediği gibi, var olan işleyişi de yavaşlattı.

Bir kere ülke olarak depreme hazırlı olmadığımız ve depremin hemen ardından harekete geçilememesi, bir koordinasyonsuzluk ortaya çıkardı. Üzerinden 14 gün geçmesine rağmen hâlâ ulaşılamayan yerler var. Depremin hemen ardından bütün millet varını yoğunu bölgeye gönderirken “tek elden organizasyon” yüzünden giyim ve yiyecek yardımları yerlerine ulaştırılamadı.

Gönüllü kuruluşlar, ellerinde yardım malzemeleri ve iş makinaları ile şehir girişlerinde “gelebilirsiniz talimat”ı beklemek zorunda kaldı. Böyle olunca da acılar katlandı, depremzedelere yardım ulaştırılamadı.

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Deprem sorusu 3 yıldır cevaplandırılamadı

Tek adam sisteminin ortaya çıkardığı bir gerçek de Meclis’in zayıflayarak denetim yetkisini tam anlamıyla yapamaması oldu.

Bir defa sistem doğrudan Cumhurbaşkanına soru sorma imkânı vermiyor. Vekiller ancak yardımcısına soru sorabiliyor; o da yazılı olmak şartıyla. Bakanlara da sözlü sorulamıyor. Meclis Başkanlığı ikazını yapmasına rağmen 15 günlük süre içinde sorular hep cevapsız kalmış. Bu Meclis’in denetim yetkisinin tam olarak kullanılmadığı anlamını taşıyor.

Çarpıcı bir örnek verelim:

Deprem nedeniyle birçok yakını vefat eden Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir’le görüşmemizde her bir vatandaşımıza yardım elini uzatmaya, acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatırken afet bölgesinde hâlâ çok eksiğin olduğunu söylüyor, ciddî bir koordinasyon eksikliğinden bahsediyor.

Tokdemir, 10.03.2020 tarihinde 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşın vefatından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı’na “depreme dayanıklı ve riskli bina sayılarına” ilişkin soru sorduğunu anlattı. Önergesinde Hatay’ın da içinde olduğu fay hattının harekete geçtiğini, acil toplanma alanlarını, binaların depreme dayanıklılık testinin yapılıp yapılmadığını, riskli bina sayısını, kaç hastane, okul ve kamu binasının depremde risk kapsamında olduğunu sormuş.

Aradan geçen üç senede birçok yazılı soru önergesinde de olduğu gibi cevaplandırılmamış!

Cevaplandırılmadı da ne oldu?” diyenlere, cevaplandırılsaydı, riskli binalardan birçoğu geçen bu üç senede güçlendirilebilir ya da yıkılıp yeniden yapılabilirdi.

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Depremin siyasi ayağı yok mu?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şöyle bir tweet attı: “Bir yanda tarifsiz yürek parçalayan fecaat ötesi bir hâl, diğer tarafta her travmatik olay sonrası birkaç göstermelik, her şeyin sorumlusu diye afişe edilmiş ‘müteahhit!’ Peki; depremin ‘siyasi ayağı’ yok mu? “İmar Affı” çıkaran AKP hükümeti, izin veren/denetlemeyen belediyeler!”

Verilecek cevabı hep birlikte göreceğiz.