Tatile kaldığı yerden devam…

Altında CHP ve SP’den üç grup başkanvekilinin, DEVA’dan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun, DP’den de Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’un imzasının bulunduğu, Meclis’in olağanüstü toplanmasına ilişkin dilekçe, Meclis Başkanlığına sunulmuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı ile Meclis, geçtiğimiz Salı günü 2 saat 41 dakika toplandı; ama genel görüşme kabul edilmediği için 1 Ekim’e kadar “tatile devam” kararı aldı.

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) ile iyice zayıflayan Meclis’in hiç olmazsa toplanması tek başına değerliydi. İki buçuk saatlik görüşmede; Meclis’in tatile girdiği gece, ÖTV ve KDV’ye yapılan büyük zamlarla iyice bunalan milletin sorunları dile getirildi. Ekonomik olarak yangın yerine dönmüş bir ortamda böylesi bir talep önemliydi. Tek bir kişinin bir gece yarısı karar verebildiği bu sistemde belki milletin sorunlarına çözüm olunmadı ama en azından milletin dertleri millî iradenin tecelligâhı olan Meclis kürsüsünden dile getirilmiş oldu.

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“MİLLETİN MECLİSİ’NDEN KAÇILMAZ!”

İlk olarak görüşmelere başlanabilmesi için 200 milletvekilinin salonda olup olmadığına bakıldı. Yoklama esnasında AKP ve MHP’li milletvekilleri Genel Kurul salonuna girmezken toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından salona girdikleri görüldü.

Bu arada muhalefet sıralarından, “Saklanmayın AK Partililer, saklanmayın, gelin. Kapıdan bakıyorlar efendim. Kaçma, kaçma, gel. Milletin Meclisi burası, kaçılmaz, gel” denilmesi ibret vesikası olarak tutanaklara yansıdı.

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MİLLET İNİM İNİM İNLERKEN…

14 Mayıs seçimlerine giderken mazot 18,58 iken şimdi 35,83. benzin 19,76 iken şu anda 36.53 TL’ye çıktı.

Yine 14 Mayıs’ta dolar 19,5 iken şu anda 27, Euro 21,2 iken şu anda 30’u gördü.

Erdoğan imzasıyla bazı ürünlerde KDV %8’den %20’ye, akaryakıtta 2,52 olan ÖTV 7,53’e çıkarıldı. Bütün bunlarda iğneden ipliğe zam anlamına geldiği için o günden bu yana ve her gün fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

Memura 8 bin lira seyyanen zam yapılırken, emeklilerin zammının %25’te kalması emekliyi âdeta açlığa mahkûm etti.

Seçimlere gidilirken en düşük emekli aylığı 7.500 liraya çıkarılmıştı. Birkaç ay bu maaşı alan emekliler, %25 zam yapıldığı duyurulmasına rağmen aylıklarının yine 7.500 lirada kaldığını gördü. Başta ilimizde bu ücretle kiralık ev bulmak imkânsız hale geldi. Şu anda milyonlarca emekli açlık sınırının yarısı kadar maaş alır duruma düşürüldü.

Böyle bir ortamda Meclis’in 2,5 ay tatile girmesini anlamak mümkün değil.

Genel görüşme talebinin amacı, “KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması” için Meclis’in çalışmalarına devam etmesiydi. Ancak AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla tatile devam kararı alındı.

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MUHALEFETİN HALİ

Bu arada muhalefet partili bazı milletvekillerin oylamada fire vermesi de genel görüşmenin açılmasını engelledi. Oylamada 234 kabul, 257 red oyu çıktı. Aradaki fark 23 oldu. İktidarın oyu (AKP, MHP) 313 muhalefetin oyu ise 277. Yani hem muhalefetten hem de iktidardan önemli sayıda vekil oylamaya katılmamış. Eğer muhalefet tam kadro katılsa genel görüşme açılır ve milletin sorunlarına çözüm bulma yönünde görüşmeler yapılabilirdi.

CHS’nin yürürlüğe girdiği 2018 tarihinden bu yana muhalefet böyle bir fırsatı yakalamışken, kaçırmış oldu. Muhalefet oturup bunu düşünmeli…