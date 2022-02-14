Tekrar aday olabilir mi?

Bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan seçim kanunlarında değişiklik hazırlıkları, diğer yanda 6 siyasî parti genel başkanının parlamenter sistem çalışmaları için bir araya gelmesi konuşulurken diğer yandan da zamanında yapılacak bir seçimde Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına tekrar aday olup olamayacağı tartışmaları siyasetin gündemini belirliyor.

2014’te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise “Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ne göre “halkoyuyla” cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı bir kez daha tartışma konusu.

Anayasanın 101. maddesine göre bir kişi en fazla iki sefer Cumhurbaşkanı olarak seçilebiliyor. Eğer Cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor. Fakat Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde kendisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda ise ikinci dönemini tamamlamış sayılacağı için tekrar aday olamıyor.

Burada OHAL ortamında çıkan Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin bir “arızası” daha ortaya çıkıyor. Seçimler erken yapılırsa tekrar aday olabiliyor, ama ne kadar erken meselâ bir hafta, bir ay, altı ay önce mi? Burada bile bir netlik yok. Sistemi getirenler bile sistemde kireçlenmeler olduğunu kabul ediyor, rehabilite edilmesi gerektiğinden bahsediyor ama bir yıldır yapıldığı söylenen çalışmadan haber yok.

***

HEM “HUKUKÎ SORUN YOK”, HEM “YASAL DÜZENLEME GEREKİRSE”

Geçen sene bu konu gündeme zaman zaman gündeme getirilirken “Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu” sözüyle siyasî literatüre giren AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Recep Tayyip Erdoğan bal gibi aday olur. Ben size bunu hukukî açıdan ispat edebilirim” demişti ancak o dönem konu fazla tartışılmamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” demesi tartışmaları hararetlendirdi. Bu da anayasa değişikliği yapılmasını gerektirdiği için önümüzdeki seçimlere yetişmesi zor görülüyor. Anayasa’ya geçici bir madde ekleyip 3. kez adaylığı da garanti altına almak zor. Çünkü nitelikli çoğunluk için 360 oy lâzım. AKP ve MHP’nin oyları buna yetmiyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, üst üste yaptığı açıklamalarda Erdoğan’ın adaylığı konusunda hukukî bir tartışma olmadığını belirtirken, hukukî boyutuyla ilgili olarak bir akademik çalışmayı yayınlayacağını açıklaması konuyu siyasetin gündemi iyice oturttu.

Bazı siyasetçiler ve hukukçular, Anayasanın 101. Maddesine dikkat çekerek Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı görüşünü savunurken, iktidar kanadı, partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre 2018’de ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği için Erdoğan’ın bir sonraki seçimde aday olmasının önünde bir engel olmadığı görüşünde. İkinci görüşü savunanlar Anayasa’nın “TBMM ve cumhurbaşkanı seçiminin yenilenmesi”ne ilişkin 116. Maddesine de işaret ediyor.

***

TARTIŞMA NEREDEN ÇIKIYOR?

Hukukî tartışmanın temelini, Erdoğan’ın yeni sistemde adaylık durumunun ne olacağına dair “geçici bir madde”nin anayasada yer almaması oluşturuyor.

Erdoğan’ın adaylığına ilişkin tartışmalarla ilgili nihaî kararını, “adaylığına itiraz olması” halinde Yüksek Seçim Kurulu verebildiğini hatırlatmakta yarar var. YSK’nın kararı ise kesin, itiraz yolu kapalı…

Muhalefet bu meselenin hukukçular tarafından tartışmasını isterken, siyasetçilerin bu konuyu tartışmaması gerektiği konusuna özen gösteriyor. Buradan “yeni bir mağduriyet çıkarılmaması” için potaya pek girmek istemese de yürürlükteki anayasaya göre aday olamayacağını söylüyor. İktidar kanadının daha şimdiden 367 krizini adres göstermesi de buna işaret ediyor. Şu anda yapılan anketlere göre, Erdoğan tekrar seçilmiyor. Bu hesaba katılarak tekrar aday gösterilerek yeni bir “mağduriyet alanı oluşturulmak” istenebileceği de kulislerde konuşulan konulardan…

Öyle anlaşılıyor ki bu tartışma bu yıl içinde yoğun şekilde yapılacak. Nur topu gibi yeni bir tartışmanın içine girildi. Gerek anayasa gerekse de kanunlardaki ifadelerin net olmamasından kaynaklanan sıkıntı her zaman görüldü, görülmeye de devam ediyor. Bakalım mesele nerelere kadar gidecek?

