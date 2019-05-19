“Teşekkür” müjdeyi verene olmadı!

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım müjde üstüne müjde açıklıyor!

En son olarak da, sosyal medya hesabından “İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil’i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek” diye bir müjde verdi!

Ancak bu paylaşımının altına baktığımızda öğrencilerin Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ettiği görüldü. Çünkü, İmamoğlu mazbatasını alıp 19 gün Başkanlık yaptığında öğrencilere Akbil’in 50 liradan satılacağını söylemiş, AKP grubu ise bunun 40 liraya indirilmesi gerektiği yönünde önerge vermişti.

1994 yılından bugüne kadar Belediye Başkanlığı AKP’nin elinde olmasına rağmen Akbil’in fiyatını düşürmek akıllarına gelmemişken şimdi 40 liraya düşürdüler.

Hem de Binali Yıldırım 31 Mart seçimleri öncesinde “kaynağını nereden bulacaklar?” diye sorarak Akbil’in fiyatının indirilemeyeceğini söylemesine rağmen… Bu da işin başka bir ilginç tarafı…

İşte bu yüzden öğrenciler İmamoğlu’na teşekkür ediyor…

Biz de soralım: Eğer 40 lira kurtarıyorsa şimdiye kadar neden yapılmadı, kurtarmıyorsa zarar ediliyorsa, neden yapılıyor?

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KAZANSALAR DA KAYBETSELER DE…

YSK’nın iptal edip tekrarının 23 Haziran’da yapılacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yaklaşık 1 ay gibi bir süre kalmışken hem Millet hem de Cumhur İttifakı yoğun şekilde çalışmaya başladılar. Neredeyse bütün partiler İstanbul’a karargâh kurdu.

Bu seçimle ilgili yorum yapan Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi “Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu açısından da kader seçimleri olacak. Kazananı ikbal kapılarının beklediği, kaybedenin ise siyasete veda edeceği bir seçim olacak” diye bir ifade kullandı.

Selvi’ye katılmak mümkün değil. Bunun olmayacağı aşikâr. Çünkü Binali Yıldırım, şu anda İzmir milletvekili, kaybederse siyaseti bırakmaz. Benim ilk günden beri iddia ettiğim gibi kaybederse kuvvetle muhtemel Cumhurbaşkanı yardımcısı olur. İmamoğlu da siyaseti bırakmaz. Bu süreçte Türkiye yeni bir siyasetçi ile tanıştı. Önemli bir siyasî figür haline geldi. Onunda siyasete veda edeceğini pek düşünmeyiz…

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KUL HAKKI YEMEYEN…

İstanbul BB seçimleri yaklaşırken Millet ve Cumhur İttifakı’nın dışında kalan partiler de tavırlarını belirliyorlar. 31 Mart seçimleri öncesinde aday çıkaran bazı partilerin adayları çekilirken, bazılarının da adaylıkları devam edecek, seçimlere tekrar katılacaklar.

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar da bunlardan birisi. 31 Mart seçimlerinden103 binden fazla oy alan Gökçınar’a adaylıktan istifa edip AKP’yi desteklemesi için sosyal medya üzerinden baskı yapıldı. Araya aracılar girdi. Ancak Gökçınar’ın bu seçimde de aday olacağı açıklandı.

Açıklamadan günler önce SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın’ın bir paylaşımı AKP’lilerin dâvetinin geri çevrileceği ve Gökçınar’ın bu seçimde de aday olacağını gösteriyordu.

Aydın şöyle diyordu: “Saadet AKP’yi desteklemeli… Neden? Çünkü aynı tarafta… Nasıl aynı tarafta? Namaz kılan/oruç tutan/cami yapan… Sağ taraf yani… İyi de Saadet ‘taraf’ı böyle tanımlamıyor ki… Nasıl tanımlıyor? Adil, ahlâklı, kul/kamu hakkı yemeyen, zulme, haksızlığa, sömürüye karşı duran...”

31 Mart’taki seçimde Millet ve Cumhur ittifakı adayları arasındaki farkın 14 bin, Gökçınar’ın aldığı oyun da 103.300 olduğu düşünüldüğünde, AKP’nin bu çabaları boşuna değildi. Gönüllü aracılar ortaya çıktı. Ancak bütün çabalar boşa gitti, ama akılda kalan Gökçınar’ın oğlunun işine son verilmesi oldu.

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FIRSAT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde bir konuşmasında: “31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimleri konusundaki usûlsüzlükleri, eksikleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tesbit ettik. Bu bizim için bir fırsat oldu” demişti.

Erdoğan’ın bu sözü pek gündeme gelmedi. “Fırsat oldu” ifadesi bir tek bize mi değişik geldi…

