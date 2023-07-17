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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Türkiye’nin geleceği AB’dedir

Mehmet KARA
17 Temmuz 2023, Pazartesi
Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olmayan Avrupa Birliği üyeliğinin, NATO zirvesi öncesinde tekrar gündeme gelmesi sevindirici.

Ancak getiriliş şekli açışından sıkıntılı. Birbirinin alternatif olmayan şekilde gündeme gelmesi işin samimiyetini de sorgulatıyor.

Hükümeti destekleyen gazeteler NATO zirvesi öncesinde, “AB’yi verin İsveç’i alın”, “Erdoğan’dan İsveç için net mesaj: Önce AB sonra NATO”, “Türkiye AB’ye, İsveç NATO’ya” manşetleri atılması meseleye şaşı bakışın bir göstergesi…

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Önce AB standartları yakalanmalı

AB ülkeleri içinde Türkiye’nin üyeliğini desteklediğini söyleyen ülkeler olsa da AB’ye üye olmak ancak Birliğin standartlarına uygun bir hukuk, demokrasi ortamı sağlamakla mümkün. Ancak ne yazık ki iktidar bu alanlarda iyi bir sınav veremediği gibi AB’ye bakışı da hep zikzaklarla dolu. 

“Kendimizi Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz” noktasında olan Hükûmet, bir bakıyorsunuz “Avrupa Birliği’nin sonu geldi… AB’ye ihtiyacımız kalmadı” noktasına geliyor. “AB içindeki AB karşıtları”nın da yanlış politikaları yüzünden “Yolumuza Ankara Kriterleri ile devam ederiz.” denilerek şaşı bir bakış sergilenebiliyor. Türkiye’nin yönü AB’den Şanghay İşbirliği Örgütü’ne çevriliyor. ŞİÖ, AB’ye alternatif olarak gösterilip AB’ye gözdağı verilmeye çalışılıyor! Türkiye şu anda ŞİÖ’nün “diyalog ortağı…”  

İktidarın Avrupa Birliği’ne bakışını, daha önce var olan Avrupa Birliği Bakanlığını, Partili Cumhurbaşkanı Hükûmet sistemine geçilmesiyle birlikte Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığına dönüştürmesiyle özetlemek de mümkün.

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AB üyeliği için yapılması gereken bellidir

Avrupa Birliği, 1993 yılında, üyelik için gerekli gördüğü Kopenhag Kriterleri’ni benimsemişti. 

Neydi bu kriterler? 

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı. Türkiye gibi AB’ye girmeye aday ülkelerde; istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı…

Bunun yanında ekonomik ve uyum kriterleri de var. Maastricht Antlaşması’nda AB’ye üye devletlerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş bulunan zorunlu şartlar da var.

Türkiye’nin bu alanlarda çok gerilerde olduğu ortada. Türkiye, “hukukun üstünlüğü konusunda 116’ncı, “demokrasi endeksi”nde 197 ülke arasında 157. sırada.

Türkiye “Hukuk devletini istemeyiz ama Avrupa Birliği’ne girmek isteriz.” diyemez. “Demokrasi, insan haklarında, hürriyetler, adalet konusunda biz bunları yapıyoruz. Böyle AB’ye girmek istiyoruz.” da diyemez.  

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında sonra Ukrayna’ya komşu ülkeler NATO’ya girmek isterken; Rusya’nın, Türkiye’nin ŞİO’ya üye olabilmesi için NATO üyesi olmaması gerektiğini söylediğini unutmamak gerekir. 

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AB üyeliği için yol haritası çıkarılmalı

İşte bu yüzden Türkiye demokrasi, insan hak ve hürriyetleri, adalet, hukukun üstünlüğü, din ve vicdan hürriyetini esas alan AB hedefinden asla vazgeçmemelidir. Avrupa Birliği sadece bir ekonomik birlik değildir. Bir medeniyet, insan hakları, din, vicdan hürriyeti ve demokrasi projesidir. Kopenhag Kriterleri’ne bakıldığında; istikrarlı demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, çok partili demokratik sistemin yer aldığı görülür. 

Şurası bir gerçektir ki, demokrasi, hürriyetlerin genişlemesi, hukuk ve adaletin tam manasıyla yerleşmesi Türkiye için her zamankinden daha fazla gereklidir. lâzımdır. Yapılması gereken açıktır. Türkiye Kopenhag Kriterleri’ni önünü koyup hangi konuda eksikleri var ise onları tespit edip bir yol haritası çıkararak onları tez elden yapmalıdır. Çünkü Türkiye’nin geleceği AB’dedir. 1959’dan beri kapıda bekletilen Türkiye ancak bu kriterleri yerine getirdiğinde AB üyesi olacaktır.

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