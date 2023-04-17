Ucube sistemin getirdiği ucubelikler

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine bir aydan daha az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanlığı için 4 aday yarışacak. 26 parti aday listelerini YSK’ya sundu. YSK kesin aday listelerini Çarşamba günü açıklayacak.

Seçimlere giderken Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nın (CHS) getirdiği sıkıntı ve arızalar da bir bir ortaya çıkıyor. 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren CHS’yi en güzel târif eden kelime “ucube”…

Öncelikle istişare kültürünü ortadan kaldırdı. 1950’de tek parti dönemi Demokrat Parti’nin seçimi kazanması ile biterken, 24 Haziran 2018 “tek adam rejimi” getirildi. Meclis’in etkinliği azaldı. Denetim yetkisi büyük oranda yok edildi, güvenoyu, gensoru kaldırıldı, bütçeyi veto hakkı dahi olmadı. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı ama cumhurbaşkanının tek başına aldığı karar ve kararnameler 600 vekilin çıkardığı kanunlardan daha fazla oldu.

Sistemin en çok tartışılan konularından birisi de “tek adam merkezli yönetim anlayışı.”

Buna bir örnek olarak, cumhurbaşkanlığı kabinesi başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığına bağlı 9 politika kurulu, 8 yeni başkanlık, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip 4 yeni ofis kurulmasının tek başına cumhurbaşkanı kararnamesi ile gerçekleşmesi ve hepsinin de hem başkanı hem de atamalarında tek yetkili merciinin Cumhurbaşkanı olması...

Yeni sistemin bir propaganda videosunda, Fatih Sultan Mehmed denizde at koşturuyor, fonda mehter cenk havaları çalıyordu. Sistemin “Türkiye’yi böyle uçuracağı” söyleniyordu. Bırakın uçurmayı ekonomiden eğitime, sağlıktan adalete daha da geri götürdü. Neticede kuru soğan bile lüks oldu.

Restore edilecekmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemin birinci yılı dolduğunda “Sistemin nerelerinde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz” demişti. Ardından parti yetkilileri sistemin rehabilite edileceği, bu amaçla komisyonlar kurulduğunu söylediler. Yetkililer sistemde bazı kireçlenmeler olduğunu, “Hepsinin masaya yatırılıp röntgeninin, MR’ının çekileceğini” söyleyerek sistemin bozukluğunu itiraf etmişlerdi.

5 sene sonra gelinen nokta seçim beyannamesinde açıklandığı üzere, “CHS restore edilecek…” Rehabilite edilemedi, restore edelim bari…

Yeni sistemin eleştirilen diğer bir yönü tarafsızlığı… Cumhurbaşkanı hangi durumda parti genel başkanı, hangi durumda cumhurbaşkanı sıfatı taşıyor hep tartışıldı. Meselâ, partisinin grup toplantısı veya parti programında yaptığı konuşmada parti genel başkanı sıfatı taşıması gerekirken bir eleştiri getirildiğinde cumhurbaşkanına hakaret suçuna girebiliyor.

Geçmişte Cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında Meclis Başkanı vekalet ederken şimdi atadığı yardımcısı ediyor.

Haksız rekabette seçim kampanyası

Geçmişte seçime gidilirken, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları istifa ederlerdi. Şimdi milletvekilliğine aday oldular yine istifa etmediler. Hatta bazı bakanlar aday oldukları illerin diğer adayları, teşkilat üyeleri, il başkanları ile bakanlık binalarında toplanabiliyorlar.

“Ne var bunda Cumhurbaşkanlığında parti faaliyetleri yürütülüyor” denebilirse “işte sistemin ucubeliği de burada” diye cevap verilir.

4 Mayıs’ta seçim yasakları başlıyor ama görülen o ki, haksız rekabete yol açan uygulamalar devam edecek, devletin imkânları ile seçim kampanyaları yürütülecek.

Gelin GPS’ye destek verin

Ucubelikler say say bitmiyor.

Dünyada eşi benzeri olmadığı için “Türk tipi” denilen partili CHS’nin Türkiye’ye uymadığı rehabilete, MR gerektiği itiraf edilmişti, şimdi restore edileceği söyleniyor. Ne yapılırsa yapılsın dikiş tutmuyor.

Gelin siz güçlendirilmiş parlamenter sisteme (GPS) destek verin... El birliği ile uzlaşı kültürünün hâkim olduğu sisteme millet kavuşsun…