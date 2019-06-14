“VIP krizi” ile uğraşırken…

Türkiye seçimlere odaklanmışken, dış politikada yaşananlar göz ardı ediliyor.

ABD Savaş gemileriyle Akdeniz’de… Başkan Trump Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerine tehditler savunuyor.

Suriye’de rejimin kuşatma altındaki Duma şehrinde düzenlediği hava saldırısında kimyasal silâh kullanıldığı şüphesinin ardından Trump, Twitter’den paylaştığı, “Hazır ol Rusya, çünkü geliyor olacaklar, güzel, yeni ve ‘akıllı’! İnsanlarını gaz kullanarak öldüren ve bundan zevk alan hayvan ile ortak olmamalısın” mesajıyla bütün dünyaya sert bir mesaj yolladı. Sonra açıklamasını yumuşattı, ama ABD yönetimi ne zaman ne yapacağı belli olmayan, her an bir saldırı düzenleyebilir.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise “sağduyu” mesajları veriyor. Onun da ne yapacağını kestirmek zor.

ABD yönetiminin üç seçenek üzerinde çalıştığı ülkenin gazetelerinde yazılıyor. Birincisi, Esad’a yönelik kısa süreli ve cezalandırıcı bir operasyon düzenlenmesi. İkinci seçenek, Suriyeli muhaliflere ağır silâh dahil daha fazla yardım yapılması. Üçüncü seçeneğinin ise Esad rejimine yönelik uzun ve şiddetli askerî operasyon düzenlenmesi olduğu söyleniyor.

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EGE ADALARI

Diğer yandan 5 Türk adasının Yunanistan’a bırakıldığı iddiası Meclis gündemine getiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Atilla Sertel, “Daha önce de uluslar arası anlaşmalara göre Türkiye’ye ait olan 18 ada ve kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğine yönelik iddiaları ve Türk Adası Taşoz’da yapılan askerî tatbikatı sormuştum ancak cevap alamadık.

Şimdi 5 Türk adasına dair yeni bir iddia söz konusu. Cumhurbaşkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı bu iddialara cevap vermeli ve kamuoyunu bilgilendirmelidir” dedi.

Bunun cevabı merakla bekleniyor.

AKDENİZ’DE DOĞALGAZ ARAMA

Türkiye, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de başlattığı sondaj çalışmalarına cevap olarak Fatih sondaj gemisi ile doğalgaz arama faaliyetlerine başlamıştı. Arama faaliyetleri, adanın 36-50 mil açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemilerin korumasında devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ada çevresinde doğalgaz arama faaliyeti yapan şirketlerin 25 çalışanı hakkında tutuklama kararı çıkardı.

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ABD’Lİ BAKAN VEKİLİNİN TEHDİDİ

Diğer yandan ABD ile S-400 krizi yaşanıyor. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın geçtiğimiz hafta Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği bir mektupla Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini aldığı takdirde Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılacağını, karar değişmezse 31 Temmuz tarihinde buna ilişkin bir eylem planını uygulamaya başlayacaklarını bildirmesi...

Yani, tehdit ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye’nin S-400 alım kararını kınayan ve bu sebeple yaptırım uygulanmasını öngören bir karar tasarısını oybirliğiyle kabul ediyor.

Shanahan’ın bu ağır mektubuna karşılık Türkiye cevap vermiyor. Millî Savunma Bakanı cevabın hazırlandığını söylüyor.

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HERKES İŞİNE BAKARSA

Hemen yanı başımızda bunlar yaşanırken Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlendi. Bakanlar milletvekilleri İstanbul’da… Birinci gündem dış politikada yaşananlar olması gerekirken, siyasette ORGİ Havaalanı’nda yaşanan “VIP krizi”ni ve iki adayın televizyonlarda yapacağı tartışma konuşuluyor. Yani tam da “cambaza bak” politikası izleniyor…

Seçimde iki aday yarışıyor. Bırakın onlar aralarında yarışsınlar, ama ülkeyi yönetenler de bu meseleleri “hakkıyla” yapsınlar.

Yani herkes işini yapsın…