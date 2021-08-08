Yangında bile kutuplaştırma çıkarıldı!

11 gün önce ülkemizin birçok ilinde başlayan ancak 8-9 gün sonra çoğu söndürülebilen yangınlar yüreklerimizi yakarken siyasetçiler bu durumdan da kutuplaşma çıkarttılar! Büyük bir tebriki hak ediyorlar!!!

44 ilde 208 ormanımız cayır cayır yanarken siyasetçiler birbiriyle uğraşmaktan, suçu başkasına atmaktan, görevleri olduğu halde bunu başkalarına yüklemekten vazgeçmediler, vazgeçmiyorlar da…

Önce yangını söndürüp sonra eksikleri, hataları söylemek varken maalesef bu kutuplaştırma hastalığı yüzünden büyük bir felâkette “sen-ben kavgası” yapıldı, yapılıyor. Ülkede ekonomi, adalet gibi konuların düzenli ve iyi gitmesi, yangın, sel ve deprem gibi konularda önceden tedbir alma, felâket geldiğinde de organize olup bir an önce can ve mal güvenliğini sağlamakta iktidarın görevidir. Muhalefetin görevi de iktidarın yanlışlarını, hataların ve eksiklerini gösterip düzeltilmesini sağlamaktır.

Her iki tarafta bunu yaparken birbirini “hain, terörist” diye suçlamadan görevini yapması doğru olan tutumdur. Ama tıpkı diğer konularda olduğu gibi ülkenin ciğerlerini yakan yangın meselesinde de bu yapılamadı. Kimse bu sorumluluklarını farklı yöntem ve suçlamalarla üstünden atamaz, atmamalı.

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BİR ÖYLE BİR BÖYLE

Bir yandan “güçlü devletiz yangınla tek başımıza baş ederiz” denilir, diğer yandan komşu ülkelerden uçak, helikopter kiralanıyor. Kardeş ülke Azerbaycan’dan askerler yardıma koşuyor. Bir yandan da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sosyal medyada ülkelerin bayraklarının yer aldığı “teşekkür” mesajı yayınlanıyor.

Erdoğan önce “yangında siyaset olmaz” diyor, sonra da muhalefetin yalan terörü estirdiğini söylüyor. “Tespbitin varsa dürüst yap da adam sansınlar” diye de ilâve ediyor.

Devlet yetkilileri, “Bizim yardıma ihtiyacımız yok, Türkiye yardım talep etmiyor’ derken, Avrupa’dan “Türkiye’nin talebi üzerine 3 uçak gönderiyoruz” açıklaması geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Bir afet olduğu zaman biz Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettiğimiz gibi, başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz. Yangının başlamasıyla beraber birçok komşu ülke, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa’dan ülkeler bizi aradılar. Biz nasıl yardımcı olabiliriz diye sordular. Biz de kendilerine sorduk, neler yapabilirsiniz? Bizim en çok ihtiyacımız olan uçak ve tonajlı su taşıyabilecek helikopterler” demesi iktidar içindeki ikircikli tavrı da ortaya koydu. Bir taraftan “yardıma ihtiyacımız yok”, diğer taraftan “yardımı elbette kabul ederiz” denilmesi yangın karşısında koordinasyondaki eksikliği de göstermiş oldu.

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır” diye güzel bir söz vardır. Yangın, sel, deprem gibi tabii afetlerde de ülkelerin ülkelere ihtiyacı vardır. Yardım istemek gurur ve kompleks meselesi yapılamaz.

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HANİ “ÇAKMAK ÇAKILSA HABERİMİZ OLUYOR”DU?

Bu yangınlar vesilesiyle her yıl yangınların yaşandığı ülkemizde böyle bir tehlike varken gerekli tedbirlerin alınmadığı ve 28 Temmuz’da başlayan yangınlara zamanında müdahale edilmediği de ortaya çıkmış oldu. Geçen ay “çakmak çakılsa haberimiz olur” denilirken, yangın çıktığında Tarım ve Orman Bakanı’nın “envanterimizde yangın söndürme uçağı yok” diyerek ihmali adeta itiraf etmesi de bunu gösterdi.

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CEVAPLANDIRILAMAYAN SORULAR

Bir diğer konuda maalesef yangınlardan ders alınamaması oldu. Bu da akıllarda, “Ders çıkarmak ve tedbir almak için bütün ormanlarımızın kül olması mı gerekir?” sorusunu akıllara getirdi.

Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği ve en son olarak Türk Hava Kurumu’na ait yangın söndürme helikopterlerinin bulunduğu hangarların önünde basın açıklamasına kadar giden görüntülerde “THK’ya ait helikopterlerin bu yangında neden kullanılmadığı” sorusu en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın “Türkiye holdinglerin milyarlık vergi borçlarını tek kalemde silebiliyor, ama yangın söndürme uçağı alamıyor öyle mi?” diye sorusu da pek çok kişi tarafından soruldu.

Bir diğer soru da Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen kimilerine göre 13 kimilerine göre de 16 adet VİP makam uçağı ve 3 helikopter varken envanterimizde yangın söndürme uçağının olmamasının sebebiydi. Yurtdışından kiralanan ya da yardıma gelen uçak ve helikopterlerin sayısı verilirken bu sorunun cevaplandırılmaması da dikkat çekiciydi.

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MECLİS GÖREVE

Diğer yandan ülkede büyük bir yangın felâketi yaşanırken, Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerinin Meclis’in tatile ara verip olağanüstü çağrısına şimdiye kadar iktidar kanadından bir cevap gelmemesi oldu. Meclis’in gereken sorumluğu üslenip, böyle bir gündemde Meclis’in açılması gerekmez mi? Milletvekilleri yangını söndürmeye elbette gitmeyecektir, ama gereken tedbirlerin alınması için görüşler ortaya çıkacaktır. Malûm akıl akıldan üstündür.

Bu dönemde yapılması gereken bir durum da iktidar ve muhalefetin birbirlerine lâf yetiştirmeyi bırakıp karşılıklı “neler yapabiliriz”i konuşmasıdır. Yangının ilk çıktığı günlerde bir bakanın muhalefet partisi yetkililerini bilgilendirmesi olumlu karşılanırken en üst seviyede liderlere ve parti genel merkezlerine anlık bilgi aktarılması da olumlu olacaktı. Bu yapılabilseydi belki bu siyasî gerginlik olmayacaktı. Ama hiçbir konuda yapılmadığı gibi bu konuda da bilgilendirme yapılamadı, yapılmadı!

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SÖZÜN ÖZÜ

“AKP yangın ile mücadele etmesi gerekirken ne yazık ki belediyelerle, muhalefetle, basınla, sivil toplum kuruluşlarıyla mücadele ediyor! Belediyeleri ve THK’yı suçlayarak sorumluluğu üstünden atmaya, muhalefeti trollerle kriminalize etmeye, RTÜK eliyle basının yangın haberi vermemesine çalışıyor!”

(Gültekin Uysal, DP Genel Başkanı)

