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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken…

Mehmet KARA
11 Eylül 2023, Pazartesi
Yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlarken, eğitimin sorunları yıllardır katlanarak devam ediyor.

Öğretmen atamalarından sınav sistemlerine, ders müfredatlarından görevdeki eğitimcilerin sıkıntılarına kadar birçok mesele çözüm bekliyor. 

İlkokul çağına inen uyuşturucu, sigara ve alkol kullanımı konusu ülkenin en büyük sorunları… 7’den 70’e artık herkesin muzdarip olduğu bu alışkanlar mânevî eğitimi yeteri kadar önemsememekten kaynaklanıyor. 

Zaten kitapla tanıştırmakta başarısız olduğumuz çocuklar, bir de televizyon ve internete mahkûm hâle gelince mesele her geçen gün daha da derinleşiyor. 

Başta anne-babalar olmak üzere eğitimcilere önemli görevler düşüyor. Çocukları okuma alışkanlığı kazandırmak, internetin kötü yönlerini çocuklara anlatmak ve aileden başlamak üzere mânevî eğitim vermek kötü ve zararlı alışkanlıkların önüne geçmenin önemli bir yolu. 

Türkiye’de okuma alışkanlığı yok denecek kadar az. AB ülkelerinde %21 olan kitap okuma oranı, Türkiye’de sadece %0.01… Türk halkı günde 6 saat televizyon izliyor, 3 saat internete giriyor, fakat kitap okumaya ancak yılda 6 saat vakit ayırıyor. 

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KİTAP İHTİYAÇ LİSTESİNDE 235. SIRADA 

Kitap okuma alışkanlığının “ihtiyaç listesi” sıralamasında 235. sırada yer aldığı düşünüldüğünde bu konuda tedbir almanın ne kadar elzem olduğu görülüyor. 

Türkiye’de 1.257 tane olan halk kütüphanesine çoğunlukla ders çalışmaya giden öğrenciler olmak üzere yılda yaklaşık 20 milyon kişi giriş yaparken, 16 bin kütüphanesi bulunan ABD’de kütüphanelere yılda 1 milyar 400 milyon giriş yapılıyor. Bir yılda, ders kitapları hariç Amerika’da 72 bin, Almanya’da 65 bin, Brezilya’da 13 bin, Türkiye’de ise sadece 6.031 kitap yayımlanıyor. 

Bu yıl öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacağının açıklanması bu yönden önemli bir adım. 

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SÖZLEŞMELİ VE ÜCRETLİ UYGULAMASINA SON VERİLMELİ 

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmezken yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Vicdanları yaralayan atamalarda mülâkat sistemi eğitimcilerin en büyük meselelerinden birisi. Seçim öncesi mülakatın kaldırılacağı söylenirken, bu durumun uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor. 

Eğitimcilere yıllardır yeni öğretim yılı başladığında eğitim araç gereç alımında kullanmak üzere “Öğretim yılına hazırlık ödeneği” veriliyor. Bu yıl 1400 lira verileceği açıklandı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bu miktara itiraz ederken, ödeneğin adının “çay-şeker ödeneği” olarak değiştirilmesini teklif ediyor. Öyle ya, bu miktarla öğretmen, eğitim öğretim yılına hazırlanmayı bırakın, çay ve şeker giderini ancak karşılar. 

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EKRANI KAPAT KİTABI AÇ! 

Yeni eğitim-öğretim yılı bu gibi birçok sorunla başlarken biz de bütün eğitimcilerimize ve öğrencilerimize başarılı bir yıl geçirmelerini diliyor ve yıllardır yaptığımız ‘Ekranı Kapat Kitabı Aç!’ kampanyası başlatılması gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü çocuklar artık birçok kötülükle ekranlar vasıtası ile tanışıyorlar. Bu yüzden özellikle 2015 sonrasında ülkeler ekranlara karşı çocukları koruyacak önemler alıyor. 

Bu sene Fransa Senatosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını veli iznine bağlayan bir tasarıyı kabul etti. Uymayan şirketlere küresel cirosunun %1’ine kadar ceza kesilebilecek.  

Birçok ülkede çocukları ve toplumu korumak için çıkarılan bu türden yasaları oluşturmak noktasında daha fazla geç kalmayıp, çocuklarımızın yeniden kitapla bağlarını kuracak adımlar atmamız, kampanyalar başlatmamız gerekiyor. 

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