Demokrat Parti’nin (DP) 14 Mayıs 1950’de seçim giderken kullandığı “Yeter söz milletindir” sloganını Cumhur İttifakı’nın seçimi ilan ederken kullanması ilginç. Çünkü DP o zaman muhalefette idi ve iktidara “yeter artık” dedi.

20 yıldır iktidarda olan AKP’nin bu sloganı kullanması şaşkınlık meydana getiriyor. Aslına bakılırsa “tek parti” iktidarına karşı kullanılan bu slogan muhalefet için “tek adam” rejimine karşı tam gollük bir pas oldu.

Meclis’te bu konuda enteresan bir tartışma yaşandı. Tutanaklardan aktaralım:

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletin seçimde yandaşlara, haksızlığa, adaletsizliğe, Saray bürokrasisine “yeter” diyeceğini söylerken, AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Vicdansızlığa ‘yeter!’ diyecek’ diye sataşınca, Usta, “Evet, vicdansızlığa ‘yeter!’ diyecek, zulme ‘yeter!’ diyecek, yaptığınız zulme ‘yeter!’ diyecek” cevabını verdi.

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, “Karalamaya ‘Yeter!’ diyecek” sözlerine de Usta, “İktidarda olan sizsiniz ‘Söz milletin’ diyeceğiz biz ve o sandık gelecek millet iş bilmezliğe ‘Yeter!’ diyecek, liyakatsizliğe, beceriksizliğe ve her türlü haksızlığa millet ‘yeter!’ diyecek” ifadesini kullanınca Kırkpınar, “Haksızlığa, adaletsizliğe ‘yeter!’ diyecek” diyerek sataşmasını sürdü. Usta ise “Allah işte bazen böyle söyletiyor yani hakikaten güzel oldu, söyletiyor” diyerek tabiri caizse taşı gediğine koydu, pası gole çevirdi.

“Yeter söz milletindir” sloganını bakalım kim kullanmaktan vazgeçecek?

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Saçmalardan seçmeler

eçimlere gidilirken, önceki seçimlerde olduğu gibi, kimileri yeniden aday olabilmek için, kimisi seçimden sonra iyi bir yerlere gelmek için öyle sözler söylüyor ki, şaşırmamak elde değil.

Daha önce bir nikâh töreninde, “Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum” diyerek tepki çeken bir vekil, “kaz kafalı” olmaktan “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lâzım” diyebildi.

Duyunca “haşa” denilecek sözlere muhatabından cevap gelmiyor. Önümüzdeki seçimin Türkiye ile ABD arasında olacağı dahi söylenebiliyor.

Öyle anlaşılıyor önümüzdeki yaklaşık 100 günlük seçim döneminde bunlar gibi birçok saçma söz duyacağız. Hazırlıklı olmak lazım.

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Önce adalete güven

dalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yahu adaleti biz sağladık. Adaletsizlik sizin adınızdır. Adalet, Allah’ın emri olduğuna inanıyoruz” demiş.

Bu sözü duyunca iki şey hatırımıza geldi. Birisi Sayın Bozdağ’ın, “Vatandaşla görüşmeyen hâkimlerimiz, savcılarımız var. Adalet gözü halkı görmelidir. Adaletin kulağı halkı duymalıdır” şeklindeki şikâyeti…

İkincisi de “Türkiye’deki adalet sistemine güveniyor musunuz?” sorusuna “güveniyorum” diyenlerin oranının %31, “güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise %69, yakını tutuklananlarda güvenmeyenlerin oranının %76, yakını tutuklanmayanlar içinde güvenmeyenlerin oranı %68 olması geldi.

Bir de MAK danışmanlığın yaptığı ankette, “Yolunuz bir gün adliyeye sanık-tanık ya da müşteki olarak düşerse; hakkınızda adil karar verileceğini düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya ise ankete katıların yüzde 60’ı ‘hayır’, yüzde 17 ise ‘evet’ cevabı verirken yüzde 23 kararsız olduğunu söylemesi...

Adalete güvenin artmadığı yerde ekonomide düzelmeyeceğini herkes söylüyor. Önce güven artsın ki, sonra kalkıp kim adaletli, kim adaletsiz tartışılır.

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Yarın 6’lı Masa ne diyecek?

“Altı siyasi partinin ortaklaştığı, 30 Ocak 2023 günü ilan edeceğimiz, 9 ana başlık, 73 alt başlık ve 2.300’ü aşkın eylem ve taahhütten oluşan, Ortak Politikalar Metni il, 84 milyona iş, aş, hak, hukuk, adalet, şeffaflık, sağlık, huzur, mutluluk, barış ve refah, sözü vereceğiz.” Bülent Şahinalp (DP Genel Başkan Yardımcısı)