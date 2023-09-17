"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Yine aldatılıyor olabilirler mi?

Mehmet KARA
17 Eylül 2023, Pazar
21 yıldır iktidarda olan bir partinin, 21 yıl boyunca yanlışları başkaları yapmış, yapılması gerekenleri sanki başkası yapmamış gibi bir politika yürütmesi ibretlik ve düşündürücü.

Yapılan yanlışlar sanki kendisine ait değilmiş gibi, bu yanlışları düzeltecek icraatlar vaat etmesi adeta AKP iktidarlarının alametifarikası oldu. Aslında bu milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil. AKP iktidarda değil de muhalefet iktidarda gibi hareket edilmesi, sanki 2018’den beri bütün kararlarda “tek yetkili” yokmuşcasına yeni vaatler ortaya konulması da işin başka bir ibretlik tarafı. 

Bugüne kadar hep “Yanıldık, aldatıldık” kelimelerinin arkasına sığınıldı. 

2002 yılından bu yana Milli Eğitim’de sekiz bakan görev yaptı. Her bakan yeni bir sistem getirdi ve eğitimin geldiği nokta ortada. Adeta bir sorunlar yumağı. Yine yedi Kültür ve Turizm Bakanı değişti. 

En sık değişiklik yapılan bakanlıkların başında da Maliye Bakanlığı geliyor. Bugüne kadar yedi Maliye (Ekonomi) Bakanı değişikliğine gidildi. Şu anda son olarak 2009-2015 arasında bakanlık yapan Mehmet Şimşek görevine devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıl görev yapan önceki Bakan Nurettin Nebati’nin uyguladığı ekonomi politikaları ise ülkeyi büyük bir krizin eşiğine sürüklemişti. Yeni Bakan’ın “yeni sistem”den bu yana akaryakıta gelen zam %100’ü geçti.  

Ayrıca iğneden ipliğe her şeyin fiyatını arttıran son akaryakıt zamlarında çalışanların maaşlarında herhangi bir iyileştirme yapılmadığını da not edelim. 

“Ben olduğum sürece faiz yükselmeyecek!” dedi, yükseldi. “Döviz düşecek!” dedi arttı. Kişi başı millî gelir 25 bin lira olacak dedi, 8 bin 500’de kaldı. Üç yıllık hedef bile 15 bin liranın altında. 

Dış politikada zikzakları saymaya bile gerek yok. Sisi ile görüşmem dedi, Türkiye’ye ye davet etti. 

Bütün bunların altında yatan ise bu ucube sistem… 

Bakalım birkaç yıl sonra hangi konuda yanılacak ve aldatılacaklar. 

*** 

HANİ MÜLAKAT OLMAYACAKTI? 

Seçim öncesinde AKP ve Cumhur İttifakı’nın en büyük vaadi, memur alımlarında mülâkatın kaldırılmasıydı.  

Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda seçim beyannamesini açıklarken kamuya işe alımlarda, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasının göz önüne alınacağını söylemişti. Seçimin üzerinden dört ay geçti, bu vaat unutuldu.  

MEB Bakanı Yusuf Tekin öğretmen alımlarında mülakata devam edileceğini duyurdu. Zaten şu anda mülâkatın kaldırıldığı bir kurum da yok. Bakan, “torpil iddialarını ortadan kaldırmak için kameralı ve yazılı mülakat olacağı”nı söylüyor.  

Peki, bundan önce kamerasız ve yazılı olmadan yapılan mülakatlar ne olacak? KPSS’den yüksek puan aldığı halde mülakatlarda elenenlerle ilgili bir işlem yapılacak mı?  

AKP iktidara gelmeden önce kamuya KPSS ile personel alınıyordu. Mülâkat AKP iktidarı ile getirildi. Hükümeti destekleyen sendikaların bile eleştirdiği bu uygulama kaldırılacağı yerde daha da yaygınlaşacağa benziyor.  

*** 

MÜLÂKAT=ADAM KAYIRMA 

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş mülâkat uygulaması için şunları söylüyor: 

“Mülakat uygulaması adeta Engizisyon Mahkemesine dönüşmüştür. Milyonlarca genci mülakatlarda yargılayıp, sizin gibi düşünmeyenlerin umudunu ve emeğini tükettiğiniz, seçimlerden önce söz vermenize rağmen hâlâ mülakat denen aday kayırma yöntemine devam ediyoruz. Protesto ediyorum…” 

Bu, doğru değil mi? O zaman bu ısrarın nedeni nedir? 

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı sitesinde skandal

    Beş kişiden ikisi su krizi endişesi yaşıyor

    Depremzede öğretmenler tayinlerini iptal ediyor

    Libya - Derne'de hala 9000 kişi kayıp

    Otelin bahçesindeki ağaçlık alana düştü

    Yeniden inşası yıllar alabilir

    İlaç krizi aşıları da vurdu

    Libya savaş alanı gibi - 'Hayali bile mümkün olmayacak bir felâket yaşandı'

    Yardım gemilerimiz Libya’ya ulaştı

    İndirimli petrol alıp, indirimsiz satıyorlar

    Üreticiler: Yerfıstığı fiyatının 70 lira olmasını bekliyoruz

    Kredi faizleri katlandı

    “Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik” dedi

    Erdoğan’a göre AB, Türkiye’den kopma gayreti içinde

    Fas, sömürge geçmişi olan Fransa'nın yardım teklifini kabul etmedi

    İzmir Aliağa Limanı'nda 51 ton kaçak akaryakıta el konuldu

    Demokrasimizin kara günü

    Dijital beceri eksikliği işimizden edebilir

    Emekli huzurevine sığındı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    AB, AKMHP ve hukuk devleti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslam kahramanı: Adnan Menderes
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı sitesinde skandal
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Avrupa bir İslam devleti doğuruyor
    Risale-i Nur'dan

    İslâm kahramanı Adnan Menderes
    Mehmet KARA

    Yine aldatılıyor olabilirler mi?
    Faruk ÇAKIR

    Bu felaketlerden ders alınır mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Abdülmalik Atom'u rahmetle anıyoruz
    Adnan NACİR

    Çileli eğitim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.