Yine aldatılıyor olabilirler mi?

21 yıldır iktidarda olan bir partinin, 21 yıl boyunca yanlışları başkaları yapmış, yapılması gerekenleri sanki başkası yapmamış gibi bir politika yürütmesi ibretlik ve düşündürücü.

Yapılan yanlışlar sanki kendisine ait değilmiş gibi, bu yanlışları düzeltecek icraatlar vaat etmesi adeta AKP iktidarlarının alametifarikası oldu. Aslında bu milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil. AKP iktidarda değil de muhalefet iktidarda gibi hareket edilmesi, sanki 2018’den beri bütün kararlarda “tek yetkili” yokmuşcasına yeni vaatler ortaya konulması da işin başka bir ibretlik tarafı.

Bugüne kadar hep “Yanıldık, aldatıldık” kelimelerinin arkasına sığınıldı.

2002 yılından bu yana Milli Eğitim’de sekiz bakan görev yaptı. Her bakan yeni bir sistem getirdi ve eğitimin geldiği nokta ortada. Adeta bir sorunlar yumağı. Yine yedi Kültür ve Turizm Bakanı değişti.

En sık değişiklik yapılan bakanlıkların başında da Maliye Bakanlığı geliyor. Bugüne kadar yedi Maliye (Ekonomi) Bakanı değişikliğine gidildi. Şu anda son olarak 2009-2015 arasında bakanlık yapan Mehmet Şimşek görevine devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıl görev yapan önceki Bakan Nurettin Nebati’nin uyguladığı ekonomi politikaları ise ülkeyi büyük bir krizin eşiğine sürüklemişti. Yeni Bakan’ın “yeni sistem”den bu yana akaryakıta gelen zam %100’ü geçti.

Ayrıca iğneden ipliğe her şeyin fiyatını arttıran son akaryakıt zamlarında çalışanların maaşlarında herhangi bir iyileştirme yapılmadığını da not edelim.

“Ben olduğum sürece faiz yükselmeyecek!” dedi, yükseldi. “Döviz düşecek!” dedi arttı. Kişi başı millî gelir 25 bin lira olacak dedi, 8 bin 500’de kaldı. Üç yıllık hedef bile 15 bin liranın altında.

Dış politikada zikzakları saymaya bile gerek yok. Sisi ile görüşmem dedi, Türkiye’ye ye davet etti.

Bütün bunların altında yatan ise bu ucube sistem…

Bakalım birkaç yıl sonra hangi konuda yanılacak ve aldatılacaklar.

***

HANİ MÜLAKAT OLMAYACAKTI?

Seçim öncesinde AKP ve Cumhur İttifakı’nın en büyük vaadi, memur alımlarında mülâkatın kaldırılmasıydı.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda seçim beyannamesini açıklarken kamuya işe alımlarda, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasının göz önüne alınacağını söylemişti. Seçimin üzerinden dört ay geçti, bu vaat unutuldu.

MEB Bakanı Yusuf Tekin öğretmen alımlarında mülakata devam edileceğini duyurdu. Zaten şu anda mülâkatın kaldırıldığı bir kurum da yok. Bakan, “torpil iddialarını ortadan kaldırmak için kameralı ve yazılı mülakat olacağı”nı söylüyor.

Peki, bundan önce kamerasız ve yazılı olmadan yapılan mülakatlar ne olacak? KPSS’den yüksek puan aldığı halde mülakatlarda elenenlerle ilgili bir işlem yapılacak mı?

AKP iktidara gelmeden önce kamuya KPSS ile personel alınıyordu. Mülâkat AKP iktidarı ile getirildi. Hükümeti destekleyen sendikaların bile eleştirdiği bu uygulama kaldırılacağı yerde daha da yaygınlaşacağa benziyor.

***

MÜLÂKAT=ADAM KAYIRMA

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş mülâkat uygulaması için şunları söylüyor:

“Mülakat uygulaması adeta Engizisyon Mahkemesine dönüşmüştür. Milyonlarca genci mülakatlarda yargılayıp, sizin gibi düşünmeyenlerin umudunu ve emeğini tükettiğiniz, seçimlerden önce söz vermenize rağmen hâlâ mülakat denen aday kayırma yöntemine devam ediyoruz. Protesto ediyorum…”

Bu, doğru değil mi? O zaman bu ısrarın nedeni nedir?