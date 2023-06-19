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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yine, yeniden “yeni” anayasa

Mehmet KARA
19 Haziran 2023, Pazartesi

Yeni Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul’daki konuşmasında “Milletin bizden beklentisi olarak önümüzü koyacağımız şey ise yeni, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı ve millî bir anayasanın bu Meclis tarafından gerçekleştirilmesi hedefidir” diyerek yeni bir anayasa yapılması gerektiğini söyledi.

2021 yılının ortalarında da Cumhur İttifakı, Anayasayı Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine “uyumlu hale getirmek” iddiasıyla anayasa değişikliği teklifi hazırlığı içine girmiş, MHP tarafından 100 maddelik bir teklif hazırlanarak Bahçeli’nin tabiriyle “alayını” AKP’ye sunmuş, AKP de 128 maddelik bir teklif hazırladığı söylenmişti. Aradan geçen iki yıla rağmen bu hazırlıkların ne aşamada olduğu bilinmiyor. 

Anayasa tekliflerinin Meclis’e getirilmesi yetmiyor. Halkın onayına sunulması için 360, Meclis’te kabulü için de 400 milletvekilinin imzası gerekiyor. Oysa Cumhur İttifakı’nın şu anda Meclis’teki sandalye sayısı buna yetmiyor. Muhalefetin de buna destek vermesi gerekiyor.

Millet İttifakı’nı oluşturan partiler yeni bir anayasadan önce Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden ülkenin kurtarılmasını savunuyor. Bu yüzden bu tekliflere sıcak bakılması bugün için zor görünüyor. 

AKP bundan öncede 12 kez Anayasa değişikliğine gitti. 177 maddesinin 134 hükmünde değişiklik yapıldı. Sayın Kurtulmuş’un bahsettiği yeni sisteme uyum için anayasa değişikliği ise önceki gibi kadük ve nafile bir girişim olarak kalır, tabiri caizse dostlar alış verişte görsün olur.

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Millet İttifakı’nın “anayasa değişiklik önerisi” var

Bu yapılacağına Millet İttifakı’nın üzerinde aylarca çalışarak hazırladığı 150 sayfalık “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa değişikliği önerisi” var. 

Bu önerinin önsözünde, “1982 Anayasasının 84 maddesinde ve 9 bölüm başlığı, alt başlık ve madde başlığında yaptığımız değişiklik önerilerimizle, etkin ve katılımcı bir yasama; istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme; bağımsız ve tarafsız bir yargı; kurumsal kültürün hâkim olduğu bir kamu yönetimi ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz” denilmişti. Bu konuda önce Millet İttifakı’nı oluşturan 6 partinin kararlılığını devam ettirmesi, ardından da bu çalışmanın dikkate alınması gerekiyor.

Hazırlanan önerinin genel gerekçesinin ilk paragrafında Anayasa değişikliğinin amacı, “Türkiye’de yönetimde keyfiliğe yol açan, Anayasal hak ve hürriyetleri güvencesiz bırakan, hukuk devleti mekanizmalarının tamamını aşındıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yürürlükten kaldırmak ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi sağlamaktır” diye başlıyor.  Bizce öncelikle olarak yapılması gereken ucube sistemden kurtulmak olmalıdır.

Bu ifadelere kim itiraz edebilir ki?

Öneride yürütme yetkisinden, temel hak ve hürriyetlere, düşünce ve kanaat hürriyetinden düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, basın hürriyetinden toplantı hak ve hürriyetine, TBMM görev ve yetkilerinden yasama dokunulmazlığına, KHK’lardan yargı yolunun açılmasına, sağlık, ekonomi, parti kurma ve kapatmaya varıncaya kadar “yürürlükteki metin” ile öneri” yan yana yazılarak titiz bir çalışma yapılmıştı. 

Hazırlanan bu kapsamlı çalışma orta yerde duruyor.

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Darbe anayasası çöpe atılmalı

Bunun üzerinde çalışılması varsa eksikliklerin giderilmesi bugün için en uygun yöntem olacaktır. Aslında olması gereken, ülkeyi darbe anayasasında kurtarmak için 600 milletvekilinin hepsinin kararlı bir duruş sergilemesidir.

Yapılması gereken demokratik, hürriyetçi ve sivil bir anayasadır, ucube sisteme uyum için anayasa yapılması değildir. 

Meclis’e düşen görev ülkeyi darbe anayasasından kurtarmaktır.

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