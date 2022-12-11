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11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Yumrukla değil, kürsüden konuşmak lâzım

Mehmet KARA
11 Aralık 2022, Pazar
Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye bir atasözümüz var. Öyle de oldu.

Siyasetteki kutuplaştırıcı ve ötekileştirici üslûp, hakarete, küfre, argo kelimelere varıncaya kadar geldi. Gelinin son nokta maalesef kürsüde konuşulması gerekirken yumruklarla konuşulur bir hal aldı. Artık yumruklar vekilleri hastanelik, yoğun bakımlık duruma kadar getirdi. Elbette vekilleri böyle yapınca sokaktaki asiller de (vatandaş) bundan geri durmuyor. Örnek kötü olunca sokaklarda kötünün kötüsü oluyor. 

Muhalefet tarafından, “israf, faiz, iflas” bütçesi olarak isimlendirilen 2023 yıl bütçesinin daha Plân ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde sert tartışmalar olmuş. “Atanmış bakanlar” milletin vekilleriyle sözlü diyaloglara girerken üslupsuz ve hakarete varan ifadelerle karşılıklı atışmışlardı. Hatta iş argo kelimeler kullanmaya kadar gitmişti. 

Bütçe komisyonda görüşülerken bir yazımızda, komisyonda yaşanan üslupsuz konuşmaların genel kuruldaki görüşmelerde işin nerelere kadar varacağının da habercisi olduğunu söylemiştik. Maalesef daha fazla oldu kürsüde konuşana kürsüden cevap verilmesi gerekirken, yumrukla cevap verildi. 

Kavgaların konuşulmasını isteyenler aslında rakamların konuşulmamasını isteyenler. Çünkü, bütçede cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödemesi var. Pandemiden sonra tarımın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmışken tarıma ne kadar pay ayrılıyor? Kur Korumalı Mevduatın ülkeye maliyeti nedir? İşte bunlar konuşulmuyor, yumruk konuşuluyor. Maalesef bir bakıma da başarılı oldular. 

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Mahcup olmamak için

İşin en acı yanı, yumrukların konuştuğu görüşmeden sonra AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Amasız, fakatsız, yürekten Hüseyin Bey’e geçmiş olsun diyorum. Fiilî müdahale, küfür, kavga asla kabul edilemez. Dün de maalesef benzer görüntüler yaşadık, bugün de benzer görüntüler yaşadık; isteriz ki bunlara hep beraber ‘dur!’ diyelim, dikkat edelim. Bütçe görüşmeleri bittiğinde, yeri geldiğinde makamlarımız bitip gittiğinde dönüp arkaya baktığımızda mahcup olmayalım. Meclis, bu aziz milletin kalbi, gözü kulağı bir anlamda. O yüzden herkesten daha dikkatli olmak bize yakışır, Meclisin mehabetine uygun davranmak bize yakışır” derken, yumrukçu vekilin “Zaman zaman böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim” demesi işin “mahcup ve pişman” olmadığını gösterdi. Oysa ki, özür dilemek bir erdemdir... 

Bu olayın diğer acı olan yanı ise yoğun bakıma alınan vekili bazı genel başkanlar ziyaret ederken, bazı genel başkanların ise bırakın ziyaret etmeyi bir “geçmiş olsun telefonu” açmaması düşündürücüydü. 

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Temiz üslüp

Artık siyasetçiler gerilimden beslenmeyi bırakıp sorunlara çözüm odaklı konuşmalara geçmeleri gerekmiyor mu? Bunun içinde bir araya gelip bir masa etrafında buluşmaları ile işe başlanamaz mı? Tıpkı geçmişte olduğu gibi… Belki o zaman üslûpları da değişir. Liderin bu tür davranışı alttakilere de örnek olacaktır. Siyasî parti genel başkanları nezaketli olup üsluplu konuşursa bu herkese sirayet eder.   

Milletin siyasetçilerden beklentisi, iktidara geldiklerine kendi hayırlarına neler yapılacağını duymak. Milletin nezaketini ve saygısını bozmaya kimsenin hakkı yok. Siyasetçiler örnek olması gerekirken, milleti ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir pozisyonda olmaları hele böyle yumrukla konuşmaları asla kabul edilemez.  

Elbette, siyasette herkesin ayrı bir üslûbu olabilir. Ancak bu üslûp; incitici, küçültücü, hakaret içeren türden olmamalıdır. Artık millete örnek olması gerekenlerin temiz bir üslûp kullanılmasına ihtiyaç var. Siyasetçiler aklına her geleni söylememeli, “vurmak-kırmak” sevdasından vazgeçmelidir.  

Türkiye’nin önemli bir problemi de budur ve problem çözülmelidir. 

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