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25 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Yüzde 8 enflasyon tehdit de...

Mehmet KARA
25 Eylül 2022, Pazar
Enflasyon; hayat pahalılığı, geçim derdi demek.

Son yıllarda “resmî” enflasyon rakamları ile milletin yaşadığı enflasyon arasında büyük fark var. Maaşlar aynı dururken doğalgaz, elektrik, akaryakıt, temel ihtiyaç maddeleri yani iğneden ipliğe her gün gelen zamlar insanları çarşı pazara gidemez hale getirirken, hükümet yetkililerinin her şeyi güllük gülistanlık göstermesi ibretlik bir durum.  

“Ben ekonomistim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise enflasyonun aşılamaz bir ekonomik tehlike olmadığını söylerken, “Şu anda yüzde 8-9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var” derken “ekonomist” olduğunu üzerine basa basa söylüyor. 

Ve devam ediyor: “Bizde yüzde 80 var... Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika’da bile bugün raflar boş, Fransa’da, Almanya’da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor…” 

Burada anlaşılamayan durum, yüzde 8-9 enflasyonla büyük sıkıntı çeken ülkeler varken, Türkiye bunun on katı olan yüzde 80.21 enflasyonla nasıl sıkıntı çekmiyor? Marketlerin rafları dolu olabilir ama alım gücü olmayınca bunun ne anlamı var? Bu da başka bir soru... 

Hollanda’da temmuz ayında yüzde 11,6 olan aylık enflasyonun, Ağustos’ta yüzde 13,6’ya yükselerek rekor kırdığını söyleyen “yandaş kanallar”a sormak lâzım: 2021 Ağustos’ta yüzde 19.25 olan enflasyon, 2022’de Ağustos’unda 80.21 olunca kaç kat artmış oluyor, bu rekor değil mi? 

*** 

PARTİLİ CB’YE GEÇİNCE TL 

AKP’nin ilk hükümetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ertuğrul Günay, “Ben ekonomistim” diyen Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu dönemdeki ekonomik göstergeye dikkat çekmiş. 

“21 Mayıs 2017 Erdoğan Partili Cumhurbaşkanı oldu, Dolar 3.58 TL idi. 24 Haz 2018 Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçildi, Dolar 4.60 oldu. 21 Eylül 2022 partili cumhurbaşkanı 5. yılını girdi, dolar 18.30…  Sonuç; Cumhurbaşkanı “partili” olduktan beri Türk Lirası değer kaybediyor.” 

Yoruma gerek var mı? 

*** 

‘OTOBÜSE BİNDİRECEK ANASINDAN DOĞMADI’ 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze törenine birçok ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı katılırken Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Erdoğan ise aynı gün ABD’deydi.  

Erdoğan’ın kraliçenin cenaze törenine gitmemesi ile ilgili farklı yorumlar yapıldı.  

İngiltere törene katılacak devlet ve hükümet başkanlarının özel uçakları ile gelmemesini ve özel arabalarını getirmemeleri istemişti. Erdoğan’ın bu nedenle cenazeye gitmediğini söyleyenler çoğunlukta.  

Törende ABD Başkanı Biden dışındaki bütün liderler otobüsle taşınmış. Yeni Zelanda Başbakanı otobüs kullanmakta bir sıkıntı görmediğini belirtirken, Kanada Başbakanı otobüste çok güzel sohbet ettiklerini söylemiş. 

Erdoğan’ın törene katılmamasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Türkiye’nin liderini kimse dolmuşa da otobüse de bindiremez :) Kimi devlet başkanları monarşinin seremonilere uymak için çırpınır. Yabancı misafir olarak konserde sunulan koltuğu bile lütuf görür. Vakar sahibi lider ise ülkesinin heybetine yakışmayan hiç bir davete icabet etmez” şeklinde bir değerlendirmede bulunurken, bu konuda yüzlerce kişi yorum yaptı. Bunlardan belki de en ilginci zaman zaman Erdoğan’ın uçağına da binen bir gazeteciden geldi: “Erdoğan’ın otobüsle cenazeye götürecek bir İngiliz daha anasından doğmadı…” demesi gelinen noktayı gösterdi. 

Elbette törene gidip gitmemek Erdoğan’ın takdiri. Ancak sırf dünya liderleri ile otobüse binmemek için gitmediğini söylemek hiç kimseye garip gelmiyor mu? 

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