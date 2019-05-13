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13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Zamanlama manidar

Mehmet KARA
13 Mayıs 2019, Pazartesi
YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal edip 23 Haziran’da yenileme kararını verdiği gün öyle bir şey oldu ki, son yıllarda en çok kullanılan “zamanlama manidar” sözünü akıllara getirdi.

YSK’nın kararının açıklandığı gün terörist başı Öcalan’ın avukatları açıklama yapmıştı. Bu birçok kişi tarafından “çok manidar” bulundu.

“Yeni çözüm süreci mi başlayacak?” sorusu akıllara gelirken, önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun, sonra sorulan bir soru üzerine Erdoğan, yeni bir çözüm sürecinin olmadığını söylediler.

Peki, 8 sene sonra Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine neden siyasetin bu denli hararetli olduğu bir dönemde izin verilmişti? 

HDP milletvekili Ahmet Şık’ın açıklaması da manidar. Şık’ın, bir taraftan, Anadolu Ajansı’nın bile uzun zaman sonra “İmralı” ifadesini kullandığını, diğer yandan “AKP ile yeniden çözüm süreci olmayacak. Ama çözüm masası yeniden kurulacak” iddiasında bulunmuş olması da izah istiyor.

Öcalan’la 2 Mayıs’ta görüşen avukatların açıklamayı 6 Mayıs’ta yani YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal ettiğini açıkladığı gün yapması da manidar değil de nedir?

***

GÜN GELİR KAPISINI ÇALARSIN!

31 Mart öncesi birbirlerine söylemediklerini bırakmayan partiler ve genel başkanlar, İstanbul seçimleri iptal edilip 23 Haziran’da tekrarlanması kararının alınmasıyla birlikte birbirlerinin kapısını aşındırmaya başladılar.

Particik diye küçümsedikleri partilere gidecekler mi merak konusu. Çünkü o küçümsedikleri partinin adayı 103 binden fazla oy almıştı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 bin civarında olduğu düşünüldüğünde bu adayların aldığı oyun ne kadar önemli olduğu ortada!

Demek ki neymiş, üslûp düzgün olacakmış. Gün gelir yüz yüze görüşmek, kapısını çalmak zorunda kalabilirsiniz.

***

NİYE BU KADAR SİNİRLİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhur ittifakının dağılacağının yazılıp çizilmesine veya konuşulmasına o kadar sinirleniyor ki, bir anlam verilemiyor. Son grup toplantısında bir yandan, “Cumhur ittifakıyla ilgili yorumları ciddiye almıyoruz” derken diğer yandan da bunu söyleyenlere ağır hakaretlerde bulundu.

Bahçeli’nin bu kadar çok kızmasının sebebi çözülebilmiş değil…

Hele ki, büyük ortak sesini fazla yükseltmezken…

***

SÖZÜN ÖZÜ

“Aklı öldürürsen, ahlâk da ölür. Akıl ve ahlâk öldüğünde, millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün, adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün, devlet de ölür.” 

Fatih Sultan Mehmed

Okunma Sayısı: 50
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