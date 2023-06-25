“Zammın anlamı yok”!

Asgari ücret 11 bin 402 lira olarak açıklandı.

Hesaplara 1 Ağustos’ta yatacak olan zamlı ücret, böyle giderse birkaç aya yine açlık sınırının altında kalacak. Zira, daha şimdiden zamlar yağmur gibi gelmeye başladı. Zaten akaryakıta gelen zam otomatik olarak iğneden ipliğe zam geleceğinin de habercisi.

Dünyada emtia fiyatlarının yüzde 21 düşerken, bizde seçimden bu yana yüzde 21 zam yapıldı. Döviz fiyatlarındaki dalgalanma ve artış, gıda ve giyim fiyatlarında zam, geçim sıkıntısının artması demek…

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağının söylenmesi de asgari ücret ile memur maaşları arasındaki makası iyice açacak, uçurum iyice büyüyecek. Bu da çalışma barışının bozulması, ücretlerde adaletsizliğin büyüyesi anlamına geliyor. Açlık sınırının birkaç yüz lira üstünde olan ücret artışından sonra hayat şartları daha da zorlayacak.

İşçilerinin haklarını savunmak için masada olan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın bir gazetecinin “Asgari ücret 500 doların altında kaldı” sorusuna, “Kızım 14 altında kaldı, Allah özellikle sana kolaylık versin, yardımcın olsun” demesi hem sendikacılığın hem de çalışanların durumunu özetlemesi açısından manidardı.

Atalay’ın “Enflasyon durmadığı müddetçe zammın bir anlamı yok. Ama bugünün şartlarında yapılması gereken buydu, bunu yaptık” demesi de ibretlik.

Hem ücretin yetersizliği kabul et, hem altına imza at.

Eskiden zamlı asgari ücretleri Erdoğan açıklarken, bu sefer Çalışma Bakanı’nın açıklaması da dikkatlerden kaçmadı.

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Simit çay hesabı

Erdoğan geçmişte asgari ücreti değerlendirirken, “4 kişilik aile 3 öğün çay-simit yese bütçesi yetmez” diyordu, gelinen noktada durum eleştirdiği noktaya geldi. Yirmi iki sene önce çay ve simit hesabı üzerinden asgari ücretin düşüklüğünü eleştirerek iktidara gelenlerin ülkeyi getirdiği durum ortada.

Asgari ücretli dört kişilik bir aile her öğün sadece bir simit bir bardak çay ile beslense günlük 200 liradan fazla harcamak zorunda. Bu da 6 bin lirayı geçmesi demek. Asgari ücretli bırakın ailesi ile dışarda yemek yemeyi evde simit-çay dışında bir şey yiyemeyecek durumda.

Geriye kalan 5.400 lirayı elektrik, doğalgaz, su, telefon faturasına mı yoksa çocuğun eğitimi, ulaşım ve giyimine mi harcayacak? Kirasına zaten para kalmaz…

22 sene önce çay simit hesabı yapanların şimdi yapacakları hesabı millet merak ediyor.

Çalışanlar enflasyona ezdiriliyor mu, ezdirilmiyor mu, sadece simit, çay hesabından bunu çıkarmak mümkün.

Ülkeyi yönetenler acaba buna ne cevap verir…

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“Halkı mutlu ediyor”muş!

Yandaş bir televizyon kanalı bir fırına gitmiş. Vatandaşla röportaj yapıyor. Haberin konusu ekmek gramajlarının düşüklüğünün vatandaşı mutlu edip etmeyeceği...

Şu anda 250 gram olan ekmek 200 grama düşecekmiş ve halk bundan çok memnunmuş! Yani, ekmeğin gramaj beşte bir oranın da düşecek, bunun yanında fiyatlarda artacak millet bundan mutlu olacak. Nasıl bir habercilik anlamak mümkün değil!

Yeter artık! Milletle alay etmeyi, algıyı bırakın vatandaşın içler acısı halini ortaya koyun… Gazetecilik yapın diyeceğim ama onu unutalı çok oldular…

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Hayalde kaldı

Seçimden önce iki bin lira olan bayram ikramiyesinin artacağı ve üç bin lira olacağı söyleniyordu. Zam yapılmadı. Hayaldi hayalde kaldı...

Tıpkı faiz meselesinde olduğu gibi ikramiye zammında da geri adım atıldı.