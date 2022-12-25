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25 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Zor bir yıl daha bizi bekliyor

Mehmet KARA
25 Aralık 2022, Pazar
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2022’de bir taraftan adaletsiz uygulamalar devam ederken, bir yandan da ekonomik olarak çok zor bir yıl oldu.

Şimdiden görüldüğü kadarıyla önümüzdeki yıl da zor geçecek. Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı devam edecek. 

TÜİK enflasyonu yüzde 84 ama vatandaş sokakta bunun daha fazla olduğunu yaşayarak görüyor. Bağımsız kuruluşlar yüzde 170 diyor. TÜİK’in gıda enflasyonu yüzde 100’ün üzerinde. Sadece nohuda bir yılda yüzde 352 zam gelmiş. Böyle bir ortamda yeni asgari ücrete yüzde 54 oranında zam yapıldı. Gözler 3 Ocak 2023’te TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamında. Çünkü memur ve emeklilerin zamları buna göre belirleniyor.  

2023 yılında hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri yapılacak. Bunun getireceği kutuplaşma ve ayrıştırma yine –maalesef- devam edecek. 

“Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez” diye özlü bir söz var. Geçmişten ders çıkarılmalı ki, gelecekte aynı hataları yapmamalı. 2022 yılında birçok alanda birçok hata yapıldı. Şu anki iktidarın 20 yıllık icraatına bakılınca bu hatalardan hiç ders alınmadığı anlaşılıyor. Bunun cevabını millet seçimde verecektir. 

“HEPSİNİ SATACAĞIZ” DEDİLER, SATTILAR 

AKP hükümetinin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ı çoğumuz hatırlatırız. Şimdi Bakan Nebati gibi yaptıkları ve söyledikleri ile hep gündem olurdu. 2002-2008 yılları arasında Bakanlık yapan Unakıtan’ın özelleştirme ile ilgili meşhur biz sözü vardı: “Hepsini satacağız. İşletme, fabrika, liman, banka… Nereye kadar? Devleti ekonomik faaliyetlerden arındırıncaya kadar. Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne enerji dağıtımı... Hepsini özelleştireceğiz.” 

Özeleştirmeler öyle hızlı yapıldı ki, devletin büyük kaynaklarından devasa kuruluşlar birer birer özel sektöre devredildi. Köprüler, yollar, barajlar… Bu yapılırken suiistimallerin olduğu kamuoyuna yansısa da durmadılar, sattılar… Sümerbank, Petkim, Seka, Türkiye Elektrik Dağıtım, Tekel bunlardan bir kaçı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 1986-2022 tarihleri arasında yapılan özelleştirmelerin yüzde 89’u AKP döneminde yapılmış. 

Dünyanın en büyük 13. telekomünikasyon şirketi Türk Telekom’u alan yabancılar içini boşaltıp, gittiler.  

Ne gariptir ki, bunları satın alanlarda 4-5 büyük işadamı. Bu işadamları köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri gibi dev yatırımlarda hep ön plânda oldu. 

20 yılda dediklerini de yaptılar. Gelinen nokta ortada. Kağıt başta olmak üzere bir çok şeyde dışa bağımlı hale geldik. Özelleştirilen kurumlarda çalışılan milyonlar işsiz kaldı. Bugün ekonomi yaşanan sıkıntıların en önemli nedenlerinden birisi bu oldu. Özelleştirmelerden gelen paralar nerelere harcandı, kimse bilmiyor.  

Özetle, devasa kurumları satıldı parası nereye gitti belli değil. Özelleştirmeler işsizliği arttırdı, ekonomiyi sıkıntıya soktu, dışa bağımlı hale getirdi. Tamam, devlet kumar oynatmaz, alkol, sigara satmaz ama ya kumaş, petrol ayrıştırma, kağıt, elektrik dağıtımının özelleştirmesine ne demek lazım. Hem de bu özelleştirmeler yok pahasına yapılırsa… 

“Yaparsa AKP yapar” dedikleri buymuş. 

Kıssadan hisse… 

GEÇMİŞTE, GELECEK… 

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yaşar Süngü 21.12.2022 tarihli yazısının özetini şöyle yapmış: 

“1970’lerde para vardı yağ yoktu, bugün yağ var para yok. Sıkıştığında komşun ve akraban vardı, bugün bankalar var. Köyden destek vardı, bugün köy yok. Kanaat ve iktisat vardı, bugün israf var. Temel ihtiyaç 10 adet, bugün her şey temel ihtiyaç.” 

İktidar ve onu destekleyenler bakalım buna ne diyecek? 

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