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28 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bayramın hakikati

Mehmet KOVANCI
28 Haziran 2023, Çarşamba
ŞİİR

Bayramda zikrullah’ı,

Kalpten dilden bırakma.

Bayramda şükrullahı,

Hiçbir zaman unutma.

 

Bayramda eğlenceler,

Ve dahi sevinmeler

Meşru olmazsa eğer.

Çok bela açar meğer.

 

Bayramda olmaz gaflet

Bayram için çok şükret.

Rabbimizi çok zikret.

Gerçek bayram, bu bayram.

 

Yırt ülfet perdesini

Tefekkür etmesini

Duyarsın hak sesini.

Düşünme gerisini.

 

Nefsi hemen yere çal.

Şeytan edemez iğfal.

Meşru dairede kal.

Cennet biletini al.

 

Atarsan masivayı

Bırak artık ah vahı.

Eş dost ve akrabayı.

Böyle geçir bayramı.

 

Bayramın gayesini,

Biçilmez payesini.

Duy bayramın sesini.

Ne diyor sana bayram.

 

Ayrılma hak yolundan.

Şeytan tutmaz kolundan.

Korkmalısın isyandan

Ayrılma rızasından.

 

Kesret içinde vahdet

Her zaman bunu hisset.

Bunu yaparsan eğer.

Bayram olur ibadet

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