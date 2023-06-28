Bayramın hakikati

ŞİİR

Bayramda zikrullah’ı, Kalpten dilden bırakma. Bayramda şükrullahı, Hiçbir zaman unutma. Bayramda eğlenceler, Ve dahi sevinmeler Meşru olmazsa eğer. Çok bela açar meğer. Bayramda olmaz gaflet Bayram için çok şükret. Rabbimizi çok zikret. Gerçek bayram, bu bayram. Yırt ülfet perdesini Tefekkür etmesini Duyarsın hak sesini. Düşünme gerisini. Nefsi hemen yere çal. Şeytan edemez iğfal. Meşru dairede kal. Cennet biletini al. Atarsan masivayı Bırak artık ah vahı. Eş dost ve akrabayı. Böyle geçir bayramı. Bayramın gayesini, Biçilmez payesini. Duy bayramın sesini. Ne diyor sana bayram. Ayrılma hak yolundan. Şeytan tutmaz kolundan. Korkmalısın isyandan Ayrılma rızasından. Kesret içinde vahdet Her zaman bunu hisset. Bunu yaparsan eğer. Bayram olur ibadet

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