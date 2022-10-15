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15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bir Ömür Boyu Hicret

Mehmet KOVANCI
15 Ekim 2022, Cumartesi
ŞİİR - MEHMET KOVANCI [email protected]

Hicretten sonra Hicret var mı diye sorarsan 

Var diyor Peygamberim hadislere bakarsan. 

‘’Kötülüğü terk etmek hicret’’ demek anlarsan. (1}  

Kötülüğü terkeden hicret eder Müslüman 

 

Sahabe sormuş idi Hazret-i Peygambere. 

‘’En faziletli hicret, hangisi’’ müminlere {2} 

Her kötülüğün başı nefistir bilenlere. 

Günahlara girmeyip daim sabredenlere 

 

‘’Gerçek muhacir ise haramları terkeden.’’{3] 

Takvayı esas tutup haramlardan çarkeden. 

Sakınması gerekir şüpheli olan şeyden. 

Hicret sevabını da alıyorsun gerçekten. 

 

Gerçek muhacir ise hata ve kusurları, 

Tövbeyle yok edersin günah denen urları 

Tamir edersin elbet imandaki surları. 

Elde edersin hemen ebedi sürurları. 

 

Hicret devam ediyor girmezsen masiyete. 

Hicret sevaplarını gönderdin ahirete 

Can kurban olsun elbet karlı bir ticarete. 

Ömrünün her dakkası devam eder hicrete. 

 

1- Müsned 4:114   2- Buhari Rikak 26 

3- İbni Mace Fiten;2 

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