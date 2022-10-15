Bir Ömür Boyu Hicret

Hicretten sonra Hicret var mı diye sorarsan
Var diyor Peygamberim hadislere bakarsan.
‘’Kötülüğü terk etmek hicret’’ demek anlarsan. (1}
Kötülüğü terkeden hicret eder Müslüman
Sahabe sormuş idi Hazret-i Peygambere.
‘’En faziletli hicret, hangisi’’ müminlere {2}
Her kötülüğün başı nefistir bilenlere.
Günahlara girmeyip daim sabredenlere
‘’Gerçek muhacir ise haramları terkeden.’’{3]
Takvayı esas tutup haramlardan çarkeden.
Sakınması gerekir şüpheli olan şeyden.
Hicret sevabını da alıyorsun gerçekten.
Gerçek muhacir ise hata ve kusurları,
Tövbeyle yok edersin günah denen urları
Tamir edersin elbet imandaki surları.
Elde edersin hemen ebedi sürurları.
Hicret devam ediyor girmezsen masiyete.
Hicret sevaplarını gönderdin ahirete
Can kurban olsun elbet karlı bir ticarete.
Ömrünün her dakkası devam eder hicrete.
1- Müsned 4:114 2- Buhari Rikak 26
3- İbni Mace Fiten;2