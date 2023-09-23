Ubudiyet için var oldu insan.
Ahiret tarlası, dünya denen han.
Amel-i salihle bekayı kazan.
Kulluktan ayrılma bir ömür boyu.
Nefis, şeytan, heva, kurar tuzağı.
Hisler hâkim olur görmez uzağı.
Sırat köprüsünde kayar ayağı.
Şeytana ram olma bir ömür boyu
Kalbinde yer verme hiç masivaya
Ellerini açıp arş-ı alaya
Affet diye başla hemen duaya.
Günaha yaklaşma bir ömür boyu.
Burda durdurmazlar gedayı, beyi.
Baki hayat için doldur heybeyi.
Bırakıp gidersin burda her şeyi.
Kulluğu unutma bir ömür boyu.
Dillerde dualar, gözlerde yaşlar.
Rabbin huzurunda eğilir başlar.
O’nun mehabeti eritir taşlar.
Kulluktan hiç şaşma bir ömür boyu
Bütün benliğinle yönel Allah’a
Rabbimin rızası, biçilmez baha.
Helaller, haramlar bilinen saha.
Helalden ayrılma bir ömür boyu.
O’nun rızasını tek gaye edin.
Elde etmek için çok çalış, didin.
Böyle yaşar isen olmazsın bedbin.
Allah için yaşa, bir ömür boyu.