"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bir ömür boyu

Mehmet KOVANCI
23 Eylül 2023, Cumartesi
ŞİİR

Ubudiyet için var oldu insan.

Ahiret tarlası, dünya denen han.

Amel-i salihle bekayı kazan.

Kulluktan ayrılma bir ömür boyu.

 

Nefis, şeytan, heva, kurar tuzağı.

Hisler hâkim olur görmez uzağı.

Sırat köprüsünde kayar ayağı.

Şeytana ram olma bir ömür boyu

 

Kalbinde yer verme hiç masivaya

Ellerini açıp arş-ı alaya

Affet diye başla hemen duaya.

Günaha yaklaşma bir ömür boyu.

 

Burda durdurmazlar gedayı, beyi.

Baki hayat için doldur heybeyi.

Bırakıp gidersin burda her şeyi.

Kulluğu unutma bir ömür boyu.

 

Dillerde dualar, gözlerde yaşlar.

Rabbin huzurunda eğilir başlar.

O’nun mehabeti eritir taşlar.

Kulluktan hiç şaşma bir ömür boyu

 

Bütün benliğinle yönel Allah’a

Rabbimin rızası, biçilmez baha.

Helaller, haramlar bilinen saha.

Helalden ayrılma bir ömür boyu.

 

O’nun rızasını tek gaye edin.

Elde etmek için çok çalış, didin.

Böyle yaşar isen olmazsın bedbin.

Allah için yaşa, bir ömür boyu.

    

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uyuşturucu kullanımı 12 yaşın altına düştü

    Dijital göçebeler artıyor

    Silahlı şiddetin çoğu ruhsatsızlarla

    Milyonluk botanik park harman alanı oldu

    Yüzde 70 olacak

    Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı

    Selman: Anlaşmaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

    Faiz ödemeleri ne olacak?

    Tarlada maliyet artışı gıda krizinin habercisi

    “Yapısal reformlar şart”

    Ekonomik kriz kepenk kapatıyor

    Sicilya Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerine yaklaştı!

    Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

    Azerbaycan'dan Karabağ’daki Ermenilere acil insani yardım

    Durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı

    Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

    İsrail askerleri Cenin kentinde bir köye baskın düzenledi

    DSÖ: Hastalıkların tespit edilmesi ve olası salgınların önlenmesine odaklanıyoruz

    İstanbul Valiliği: "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımları gerçeği yansıtmıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dijital göçebeler artıyor
    Mehmet ÇETİN

    Toplumsal gusül
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çetelerle mücadele ediliyor mu?
    Genel

    Uyuşturucu kullanımı 12 yaşın altına düştü
    Ahmet BATTAL

    Kira meseleleri için ne lazım?
    Faruk ÇAKIR

    Bilime de sığmaz, vicdana da!
    Yasemin YAŞAR

    Uhuvveti bozan eserler değil, kasır fehimlerdir
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği -1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kindar” gençlik mi yetiştirildi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.