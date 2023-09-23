ŞİİR

Ubudiyet için var oldu insan. Ahiret tarlası, dünya denen han. Amel-i salihle bekayı kazan. Kulluktan ayrılma bir ömür boyu. Nefis, şeytan, heva, kurar tuzağı. Hisler hâkim olur görmez uzağı. Sırat köprüsünde kayar ayağı. Şeytana ram olma bir ömür boyu Kalbinde yer verme hiç masivaya Ellerini açıp arş-ı alaya Affet diye başla hemen duaya. Günaha yaklaşma bir ömür boyu. Burda durdurmazlar gedayı, beyi. Baki hayat için doldur heybeyi. Bırakıp gidersin burda her şeyi. Kulluğu unutma bir ömür boyu. Dillerde dualar, gözlerde yaşlar. Rabbin huzurunda eğilir başlar. O’nun mehabeti eritir taşlar. Kulluktan hiç şaşma bir ömür boyu Bütün benliğinle yönel Allah’a Rabbimin rızası, biçilmez baha. Helaller, haramlar bilinen saha. Helalden ayrılma bir ömür boyu. O’nun rızasını tek gaye edin. Elde etmek için çok çalış, didin. Böyle yaşar isen olmazsın bedbin. Allah için yaşa, bir ömür boyu.

Okunma Sayısı: 160

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.