14 Mayıs 2023, Pazar
ŞİİR
Bu zaman ahir zaman.
Hâkim olmuştu SÜFYAN.
Tehlikededir iman.
Çare Bediüzzaman.
En dehşetli bir zaman.
İstibdad-ı mutlaktan
Uzak durun isyandan.
Çare Bediüzzaman.
Fitne-i ahirzaman.
Dünyevileştiğin an.
İsraf denen tuzaktan.
Çare Bediüzzaman.
Deccaldan ve Süfyandan
Uzak durun her zaman.
Meded Allah’ım aman.
Çare Bediüzzaman.
Süfyanın tuzağından.
Kötü nefsin ağından
Desise-i şeytandan
Çare Bediüzzaman
Yetmez taklid-i iman.
Böyle gitmez bu devran.
Say say bitmez bu isyan.
Çare Bediüzzaman.
Durmaz zikreder lisan.
Kalben Allah’ı hep an.
Böyle olmalı insan.
Çare Bediüzzaman.
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