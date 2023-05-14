ŞİİR

Bu zaman ahir zaman. Hâkim olmuştu SÜFYAN. Tehlikededir iman. Çare Bediüzzaman. En dehşetli bir zaman. İstibdad-ı mutlaktan Uzak durun isyandan. Çare Bediüzzaman. Fitne-i ahirzaman. Dünyevileştiğin an. İsraf denen tuzaktan. Çare Bediüzzaman. Deccaldan ve Süfyandan Uzak durun her zaman. Meded Allah’ım aman. Çare Bediüzzaman. Süfyanın tuzağından. Kötü nefsin ağından Desise-i şeytandan Çare Bediüzzaman Yetmez taklid-i iman. Böyle gitmez bu devran. Say say bitmez bu isyan. Çare Bediüzzaman. Durmaz zikreder lisan. Kalben Allah’ı hep an. Böyle olmalı insan. Çare Bediüzzaman.

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.