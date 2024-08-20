Cerbezenin zararları

ŞİİR

Efkâr-ı hazıra da cerbeze verir zarar,

Aklî muhakemede istikâmeti bozar,

Müteferrik kusuru toplar hepten bir yapar,

Öyle tavr-ı acib ki bunda yoktur hiç yarar.

Cerbeze yapanları gerçekten iyi tanı,

Türlü bahanelerle dost gösterir düşmanı,

Ecnebiyi gösterir milletin halaskârı,

Kâr gibi gösteriyor en büyük bir zararı.

İslâm’ın izzetini korumak isteyeni,

Millet düşmanı gibi gösteriyor en denî,

Zalimi dost gösterir bu en fena ciheti,

Fenalığı gösterip ye’se atar milleti.

Cerbezenin sonucu her hâlde edepsizlik,

Eazımı-ı ümmete ediyor hürmetsizlik,

Telkin eder hakkında elbet emniyetsizlik,

Cerbeze zerk ediyor şevksizlik, gayretsizlik.

Cerbeze birleşirse zaaf-ı akideyle,

Dinî meselelerde tenkit geliyor dile,

En zayıf tarafını gösteriyor elbette,

Zemin ihzar ediyor dini inkâra bile.

İslâm’ın kudsiyeti zihinlerde eder yer,

Hissiyat-ı âliye kebâiri meneder,

Ve ahlâk-ı sâmiye, azîmete sevkeder,

Cerbeze seyyiesi bunlara gerek yok der.

Edirne camiinde Müslüman bir hocaya,

Şeytan gibi zalime ettiriyordu dua,

Merkez-i hilâfette İngiliz ve Yunan’a,

Tathirci ve halaskâr deyip başlar ilâna.

Binlerce kul hakkına tecavüz ediverir,

Aklın ifrat hâlidir zalimi dost gösterir,

Aldanır ve aldatır dua bile ettirir,

Cerbezenin sonucu cehenneme götürür.

Hadd-i vasatta kalıp Hakk’tan yana olmalı,

Her zaman ve her yerde hakikatte kalmalı,

Bunun için her hâlde söz fiile uymalı,

Kur’ân ve sünnet ile her bir şeyi tartmalı.

Cerbeze yapan kişi daim bedbindir elbet,

Hülyanın hükmü ile iyimser olmaz hayret,

Güzel gör güzel düşün, hayatından al lezzet,

Maslahat ve hikmeti hayatında rehber et!