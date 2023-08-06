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6 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Çorum Kargı Yaylası

Mehmet KOVANCI
06 Ağustos 2023, Pazar
ŞİİR

İki bin yirmi üçün ağustos ilk pazarı.

O gün orada olmak vardır çok büyük kârı.

 

Çorum Kargı yaylası Eğin önü mevkii.

Nurun müştaklarının buluştuğu adresi.

 

‘’Tefekkür bahçesine’’ davetimiz var yine.

Müfritane irtibat gerçek olsun her sene.

 

Üstadımız her zaman hadd-i vasatta kal der.

İrtibat hususunda hep ifradı emreder.

 

Şevk alıp vermek için gelmeliyiz gayrete.

İhtiyaç pek şediddir, sıdk ve istikamete.

 

Gelelim bir araya kardeşçe halleşelim.

İhlas ve uhuvvette hepimiz birleşelim.

 

Şahs-ı manevi ruhu, hâkim olsun her zaman.

Eneleri nahnüye kalbetmeliyiz heman.

 

Mana-yı harfiyle bak: gökyüzüne zemine.

Lisan-ı haliyle der: her şey delil Rabbine

 

Esma’nın tecellisi görünür her bir şeyde.

Ayn-el yakin imana ulaşırsın her demde.

 

Göğün yeşil perdesi altında tefekkür et.

Yerin yeşil örtüsü üstünde tezekkür et.

 

Her şey Rabbini tanır zikreder ve hamd eder.

Ona kul olabilsen kalmaz hüzün, gam, keder.

 

Yayla tefekkür yeri, bundan kalmayın geri.

İlm-el yakin imanı elde etmenin yeri.

 

Ayn-el yakin imanı kazandırır gelene.

Hakk-al yakin imanla iman etmenin yeri.

 

Tevhidin delilleri la yuhsa vela yuad.

Tefekkürle yaylada imanın hazzını tad.

 

Böyle büyük netice kaçırılmaz şüphesiz.

Haydi yaylaya kardeş, ülfetsiz ve gafletsiz.

 

Tembellik, tenperverlik edemez bize tesir.

Nefis ve heva ise bizi alamaz esir.

 

Manevi ziyafet var koşarak gelin artık.

Yaylada buluşalım bu manevi bir azık.

 

Yönetimin üyesi Şükrü Bulut ağabey.

Uhuvvet ve ihlastan okuyacak pek çok şey.

 

M. Latif Salihoğlu müstakim yazarımız.

Çok istifade edip şevk verir şevk alırız

 

Uzaktan ve yakından davete lebbeyk diyen

Ağabey kardeşlere hoş geldiniz derim ben

 

Bu sene gelemeyen ağabey, kardeşlere,

Bekleriz hepinizi gelecek sene yine.

 

Her sene aynı ayda ve dahi aynı günde,                              

Her zaman aynı yerde bekliyoruz atide

Mehmet Kovancı

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