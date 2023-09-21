Darbeler kara leke

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Darbenin iyisi olmaz muhakkak. Adalet, hürriyet, aranamaz hak. On iki eylülse zulmete bir bak. Darbeler vatana kara bir leke. Meşru hükümete darbeyi yapmak, Haktan ve hukuktan iyice sapmak. Yanlışı doğruyu söylemek yasak. Ağzını açanın hapis son durak. Kemalizm’i anlat beyinlere çak. Yaşa, varol diyen alkışçılar çok. Haktan yana olan hemen hemen yok. Tek YENİ ASYA var haykırıyor hak. Susturulamayan ve de susmayan, Darbenin zararı ayan ve beyan, Konuşan Türkiye diyerek yazan YENİ ASYA idi demokrat kalan. Darbenin sonunda geriler vatan. Devlet soyularak edilir talan. Darbe yapanların maksadı yalan. Kim yaparsa yapsın hep zarar ziyan. Demokrat idare her şeye çare. Konuşan Türkiye çözüm her şeye. Hesap sormak için şeffaf idare. Meclis hâkim olsa büyür Türkiye. Darbeler bitmeli meclis hakimdir. Hükümet hadimdir akl-ı selimdir. Kanunlar hakimdir mebuslar hürdür. Şahs-ı vahid değil meclis hekimdir. Darbe yapan kimse suçludur herhal. Devlet cezasını vermeli derhal. Yasanın üstüne örtülemez şal. Ordu, millet için kışlasında kal.

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