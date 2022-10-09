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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Der Ümmeti Ümmeti

Mehmet KOVANCI
09 Ekim 2022, Pazar
ŞİİR - MEHMET KOVANCI - mehmet_kovanci_19@hotmail.com

Alemlere rahmettir Veladet-i Nebevi. 

Her türlü nekaisten elbette odur beri. 

  

Kâinat ve mafiha alkışlar veladeti. 

Mevcudat müjdeliyor ondaki Risaleti. 

 

Doğduğu gün söylüyor der Ümmeti Ümmeti. 

Bu kadar çoktur elbet ümmetine şefkati.  

 

Mahşerin dehşetinden herkes de nefsi nefsi 

Mahşerde söyler Resul, hep ümmeti Ümmeti. 

 

Alem ve mafihayı onun için halk etti. 

Onun duası ile yarattı ahireti. 

 

Bu fani dünya ise yalnız imtihan yeri 

Ceza mükafat yeri cehennem ve cenneti 

 

Sureti ve sireti nübüvvet alameti. 

Bütün mucizeleri, Risalet işareti. 

 

Örümcek ve güvercin başında tutar nöbet. 

Hem Yesrib hem kâinat kesbetti nuranıyet. 

 

Ayın yüzüne bakın onun parmak izi var. 

Güneşe bir baksana onun aşkına yanar. 

 

Yıldızlara bakanlar, ona ‘’levlak’’ okuyor. 

Artık yetim değildir varlık alemi diyor. 

 

Sikkemiz bir, turramız bir 

her şey bunu söylüyor.  

Rabbimize musahharız itaat edin diyor. 

 

Her bir an Rabbimize zikrederiz abidane, 

Ona salat ve selam söyleriz tane tane. 

 

Alem-i şehadeti alem-i ahireti. 

Dünya gözüyle gördü, bildirdi emaneti. 

 

Ona salat ve selam ne kadar söylesek az.  

Onun şefaatiyle ahiret olacak yaz. 

 

Onun sünneti elbet sığınacak bir kale 

İçine gir ve kurtul gerek yok kıl ü kale 

 

Sünnetine ittibâ elbet edeptir edeb. 

Ona tabi olmayan ne kadar çok bi edeb 

 

Sünneti inkâr ise dalalet-i azime. 

Hafife almak ise cinayet-i azime. 

 

Onu ihmal etmekse hasaret-i azime 

Sünnete intibaysa saadet-i daime. 

 

Saadet-i dareynin temel taşıdır sünnet. 

Kemalatın madeni ve menbaıdır sünnet 

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