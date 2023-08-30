ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Rabbimin modelisin. Esmaya ayinesin. Esma hayat iksirin. Rabbim verirse izin. Hastalık verir zahmet Zahmette var çok hikmet Günahlara keffaret Zahmetlere çok sabret. Rabbim eder imtihan. Seni sınıyor inan. Ediyor musun isyan. Sabır ve hamdle dayan. Zahmetsiz olmaz rahmet. Sabır içinde şükret. Saadettir akıbet. Sabrın sonu selamet. O’ndan gelene evet. Halis olmalı niyet. O’ndan şifa talep et. Hastalıklar taharet. Aczini ve fakrını. Hastalığın hayrını. Al şifanın tadını. Sıhhat vereni tanı. Hayatı veren ALLAH. Dertleri veren ALLAH. Dermanı veren ALLAH. Mevti yaratan ALLAH. Duaya dön yüzünü. Gör gerçeğin özünü. Hem geçmiş hem bugünü O’na çevir yönünü. Dua şifadır inan. İltica edin her an. Şifa iste her zaman. Duaya devam aman.

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