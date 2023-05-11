ŞİİR - MEHEMT KOVANCI

Dilimde daim zikir. Zihnimde nurlu fikir. Gönlümde kalmaz bır kir. Zerrat nurlanır bir bir. Hüzünler olmaz keder. Ders alsan olmaz heder. Sonunda hüzün ne der,; Sabretmek büyük değer. Dertleri vereni bil. O zaman dert, dert değil Ya sabur çeksin hep dil. İsyanı kalbinden sil. Musıbet verir Allah. İmtihan eder billah. Sabretsen buldun felah İşte dosdoğru bir rah. Nefis şeytan dört koldan Saldırır sağdan soldan. Ayrılma doğru yoldan. Allah’a sığın her an. Tevbe kapısı açık. Günahlardan usandık. İstiğfarı yap sık sık Kötü nefsi yen artık . MEHMED KOVANCI

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