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18 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Din hayata hayattır

Mehmet KOVANCI
18 Kasım 2024, Pazartesi
ŞİİR

Din hayata hayattır,

İman büyük bir tattır,

Bu çok büyük cihaddır,

Akıbet beraattır.

 

İslâm ile insaniyet,

Mükemmeldir nihayet,

İslâm’da hâkimiyet,

Beşerde sulh selâmet.

 

Dindeki haram helâl,

İnsanı eder ikmal,

Bunlarda olsa ihmal,

Vahşete düşer derhal.

 

Doğru İslâm’ı yaşa,

Musibet gelmez başa,

Baltayı vursan taşa,

Şeytana oldun maşa.

 

Lisan-ı hâlin ile,

Lisan-ı kàlin ile,

Her türlü ahvalin ile,

Dünya barışı din ile.

 

“Din hayatın hayatı,

Hem nuru hem esası,

İhya-i dinle olur,

Bu milletin ihyası.”

MEHMET KOVANCI

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