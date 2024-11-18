ŞİİR

Din hayata hayattır, İman büyük bir tattır, Bu çok büyük cihaddır, Akıbet beraattır. İslâm ile insaniyet, Mükemmeldir nihayet, İslâm’da hâkimiyet, Beşerde sulh selâmet. Dindeki haram helâl, İnsanı eder ikmal, Bunlarda olsa ihmal, Vahşete düşer derhal. Doğru İslâm’ı yaşa, Musibet gelmez başa, Baltayı vursan taşa, Şeytana oldun maşa. Lisan-ı hâlin ile, Lisan-ı kàlin ile, Her türlü ahvalin ile, Dünya barışı din ile. “Din hayatın hayatı, Hem nuru hem esası, İhya-i dinle olur, Bu milletin ihyası.”

MEHMET KOVANCI

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