FANİ MAL BEKA BULUR

ŞİİR - MEHMED KOVANCI

Nurlardan alıyoruz tahkiki iman dersi. Söndürüyor elbette nefisteki hevesi. Tesirsiz kalacaktır şeytanın desisesi. Tahkiki imanındır en büyük bir hissesi. İman kuvvet buldukça şeytan bulamaz fırsat. Nefs-i emmare ise hiç çıkaramaz fesat. Cenab-ı Hak emreder mal mülkünü bana sat. Bu satışı yaparsan cennete kendini at. Hiçbir şey elde durmaz elinden çıkar gider. Bu hal sende açıyor derinden gam ve keder. Yaptığın her hayır iş, ukbada olur heder. Aklı başında olan bekaya tebdil eder. Dünyanın mal ve mülkü dünyada kalır elbet. Bu dünyalıklarını ahirete tebdil et. Burda kazandığını Allah yolunda sarfet. Böyle yaparsan elbet kurtuluyor ahiret. Nefis denen zatını satsa Allah’a insan. Zahiri ve batıni duygularını satsan. Bunlardaki ef’ale daim ihlası katsan, İmanla kabre girer ebede namzet bu can. Rıza-i ilahiyi elde etmeye çalış. Cenab-ı Hakka daim itaate hep alış. Hayır ve hasenatta edin daima yarış. İşte o zaman gerçek olur cennete varış. Şeytan-ı ins ve cinden uzak durun her zaman. Hep nefs-i emareden uzak durun her bir an. Rıza-i ilahiyi rehber etmeli insan. Saadet-i dareyndir böyle olursa iman. Allah’ ı görür gibi ibadet eder mü’min. Allah seni görüyor şüphesiz olun emin. Mü ’mine musahhardır tüm Semavat ve zemin. Kurtuluşa erecek vücut denen bu gemin. MEHMED KOVANCI

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