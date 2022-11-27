Gerçek Muallim

Hazret-i Adem’e ilim öğretti.
Ta’lım-i Esma’yı mücmel belletti.
Melekler aczini itiraf etti.
En büyük muallim CENAB-I HAKTIR.
Melaike der ki; ilmimiz yoktur.
Öğrettiğin kadar ilmimiz çoktur.
İlim ve hikmeti öğreten O’dur
En büyük muallim CENAB-I HAKTIR.
Peygamberimize Talim-i Esma.
Tafsilen öğreten ancak Allah’tır.
Kitap ve Resuller Muallim amma
Tek, Yekta muallim CENAB-I HAKTIR.
İns u can içinde binlerce nebi.
Vahy-i ilahiyse ilmin GERÇEĞİ.
Mucizeler ise keşfin önderi.
İlham-ı ilahi, ilmin sebebi.
Bunları öğreten CENAB-I HAKTIR.
Rabbinin adıyla okuyan insan.
Mana-i harfiyle her şeye baksan.
İman’ın nuruyla cehlini atsan.
En büyük muallim CENAB-I HAKTIR.
Lisan-ı haliyle her şey muallim.
İlm-i ilahiyi ediyor talim.
Tefekkür et diyor elbette RABBİM.
Tek bir muallimse CENAB-I HAKTIR.
İlmi çalışmalar fiili dua.
Çok samimi isen veriyor HÜDA.
Mana-yı harfiyle ilmi et eda.
Mana-yı ismiyle olur berheva.
Kevni kanunları yaratan ALLAH.
Bunları keşfeden arif-i billah.
Her bir ilim eder Allah’ı izah.
Kendini tanıtan CANAB-I HAKTIR.
İlimlerin şahı iman-ı billah.
O’nu tanımaksa MARİFETULLAH.
Şükr-ü hakikiyse MUHABBETULLAH.
Bunları öğreten CENAB-I HAKTIR.