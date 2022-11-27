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27 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Gerçek Muallim

Mehmet KOVANCI
27 Kasım 2022, Pazar
ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Hazret-i Adem’e ilim öğretti. 

Ta’lım-i Esma’yı mücmel belletti. 

Melekler aczini itiraf etti. 

En büyük muallim CENAB-I HAKTIR.   

 

Melaike der ki; ilmimiz yoktur. 

Öğrettiğin kadar ilmimiz çoktur. 

İlim ve hikmeti öğreten O’dur 

En büyük muallim CENAB-I HAKTIR. 

 

Peygamberimize Talim-i Esma. 

Tafsilen öğreten ancak Allah’tır. 

Kitap ve Resuller Muallim amma 

Tek, Yekta muallim CENAB-I HAKTIR. 

 

İns u can içinde binlerce nebi. 

Vahy-i ilahiyse ilmin GERÇEĞİ. 

Mucizeler ise keşfin önderi. 

İlham-ı ilahi, ilmin sebebi. 

Bunları öğreten CENAB-I HAKTIR. 

 

Rabbinin adıyla okuyan insan. 

Mana-i harfiyle her şeye baksan. 

İman’ın nuruyla cehlini atsan. 

En büyük muallim CENAB-I HAKTIR. 

 

Lisan-ı haliyle her şey muallim. 

İlm-i ilahiyi ediyor talim. 

Tefekkür et diyor elbette RABBİM. 

Tek bir muallimse CENAB-I HAKTIR. 

 

İlmi çalışmalar fiili dua. 

Çok samimi isen veriyor HÜDA. 

Mana-yı harfiyle ilmi et eda. 

Mana-yı ismiyle olur berheva. 

 

Kevni kanunları yaratan ALLAH. 

Bunları keşfeden arif-i billah. 

Her bir ilim eder Allah’ı izah. 

Kendini tanıtan CANAB-I HAKTIR. 

 

İlimlerin şahı iman-ı billah. 

O’nu tanımaksa MARİFETULLAH. 

Şükr-ü hakikiyse MUHABBETULLAH. 

Bunları öğreten CENAB-I HAKTIR. 

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