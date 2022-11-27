Gerçek Muallim

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Hazret-i Adem’e ilim öğretti. Ta’lım-i Esma’yı mücmel belletti. Melekler aczini itiraf etti. En büyük muallim CENAB-I HAKTIR. Melaike der ki; ilmimiz yoktur. Öğrettiğin kadar ilmimiz çoktur. İlim ve hikmeti öğreten O’dur En büyük muallim CENAB-I HAKTIR. Peygamberimize Talim-i Esma. Tafsilen öğreten ancak Allah’tır. Kitap ve Resuller Muallim amma Tek, Yekta muallim CENAB-I HAKTIR. İns u can içinde binlerce nebi. Vahy-i ilahiyse ilmin GERÇEĞİ. Mucizeler ise keşfin önderi. İlham-ı ilahi, ilmin sebebi. Bunları öğreten CENAB-I HAKTIR. Rabbinin adıyla okuyan insan. Mana-i harfiyle her şeye baksan. İman’ın nuruyla cehlini atsan. En büyük muallim CENAB-I HAKTIR. Lisan-ı haliyle her şey muallim. İlm-i ilahiyi ediyor talim. Tefekkür et diyor elbette RABBİM. Tek bir muallimse CENAB-I HAKTIR. İlmi çalışmalar fiili dua. Çok samimi isen veriyor HÜDA. Mana-yı harfiyle ilmi et eda. Mana-yı ismiyle olur berheva. Kevni kanunları yaratan ALLAH. Bunları keşfeden arif-i billah. Her bir ilim eder Allah’ı izah. Kendini tanıtan CANAB-I HAKTIR. İlimlerin şahı iman-ı billah. O’nu tanımaksa MARİFETULLAH. Şükr-ü hakikiyse MUHABBETULLAH. Bunları öğreten CENAB-I HAKTIR.

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