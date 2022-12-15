Bu fani dünyaya gelmedin kendin. Rabbim göndermiştir hiç yoktur dengin. Nefs-i emmareyi her daim yendin. Cennet-ül Firdevs’e gir diyor Rabbim. Hüve hüvesine yaşa İslamı. Mümin kardeşinden kesme kelamı. Kendine rehber et kadim kelamı. Yaşarsan cennete gir diyor Rabbim. Başına ne gelse ayrılma dinden. Sakınıp uzak dur düşmanlık kinden. Masivayı çıkar o saf kalbinden. Buyurun cennete gir diyor Rabbim. Emr-i bil ma’rufu yaşa tebliğ et. Kal-i leyin ile olmalı davet. Gece gündüz deme eylesen gayret. Buyur cennetime gir diyor Rabbim. Başına ne gelse imtihandır hep. Saydığın sebebler zahiren sebep. Allah’a sığınıp sabrı et talep. Buyur Cennetime gir diyor Rabbim. Belaya davettir umumi hata. Bunda ısrar etmek en büyük varta. Rehber olur ise ilahi rota. Buyur cennetime gir diyor Rabbim. En büyük vazifen tespih ve tahmid. Elestte Rabbimle yapmıştın ahid. Daima olursan Ma’buda abid. Buyur Cennetime gir diyor Rabbim.

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