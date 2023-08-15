ŞİİR

Hastanın titremesi. Dersin bu neyin nesi. Sabredip hamdetmesi. Günahın dökülmesi. Hastalık sabun gibi Yıkar günah kirini. Yap fiili tevbeni Hayat olsun yepyeni. Rabbim sevdiği kula. Sağlığa verir mola. Tevekkül ve sabırla, Hastalığı karşıla. Rabbim sevdiği kulda, Sağlıkta, hastalıkta Hasta her halükârda. Şükretse büyük karda. Sağlığın kıymetini. Kimdir derdi vereni. Sağlığın değerini. Sağlıyor sabretmeni. Hastalığı Allah’a Şikâyet et bir daha. Allah’ı insanlara, Şikâyet etme daha. Kalben ubudiyete Lisanen zikretmeye Mâni olursa eğer. Şikâyet et Rabbine Merak etme ey hasta. Rabbimden lütuf ata. Ah of demekse hata. Şükret düzelsin rota. Ben ben diyen nefsini, Maraz keser sesini. Hissettirir aczini. Bildiriyor haddini. Vazifedar bir memur. Vazife hitam bulur. Sonunda sevap sürur. Ömür meyvedar olur. Günahlara keffaret. Tevbede acele et Bu manevi taharet. Her haline çok şükret.



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