Hadsiz nimetlerine şükür Ya Rab

Şiir - Mehmet Kovancı

Tutmak için el verdin yürümek için ayak. Harama el uzatsan ukbada yersin dayak. Ayakların nereye yürümekte ona bak. El verdin ayak verdin çok şükür sana YA RAB! Görmek için göz verdin işitmek için kulak. Harama bakmasın göz, ahiret olur apak. Hakikate kulak ver kararmaz elbet afak. Göz verdin kulak verdin çok şükür sana YA RAB! Dil verdin dudak verdin, diş verdin ağız verdin. Dilin hakkı söylesin hakta daim eylesin. Dilde lezzet duygusu, elbet şükretmek için. Dil, dudak, ağız verdin çok şükür sana YA RAB! Hayal ettiğin kadar yaşarsın bu hayatta. Akıl sana nimettir kullan onu vasatta. Sakın onu kullanma, tefritte ve ifratta. Bunları verdin bize çok şükür sana YA RAB! Kuvve-i gadabiye çok büyük bir nimettir Hadd-i vasatı ise elbette şecaattir. Bu duygunun ifratı, fısk-ı fücur zulmettir. Verdin gadab duygusu, çok şükür sana YA RAB! Zahiri ve batıni çok mühim duygular var. Bunlarda sınır yoktur sen vereceksin karar. Tercih senindir elbet ister zarar ister kar. İrade büyük nimet çok şükür sana YA RAB! Önümüze serildi maide-i kâinat. Kâinat sofrasında sayısızdır in’amât. Bu kadar nimetlere verilmeli çok fiyat. Fiyatı, Zikir, fikir, çok şükür sana YA RAB! Mehmet Kovancı

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