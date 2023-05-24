ŞİİR

Dil nimetini satsan hep Rezzak-ı Kerime

Dil hediyesi için sonsuz şükür Rabbime

Kuvve-i zaikanı sat Fatır-ı Hâkime.

Rabbim isal eylesin sırat-ı müstakime

Her türlü lezzetleri anında farkeder, dil.

Acı, tatlı ve ekşi türlü tatlara ehil.

Bunları yapan ise dilin kendisi değil.

Dile bunları veren Rabbe tazimle eğil.

Hakkı söylesin dilin, tenezzül etme kizbe.

Ya doğru söylemeli ya da susarsın yine.

Ya doğru ol ya da sus, yalan söyletme dile.

Yalan, gıybet, iftira, şeytandan birer hile.

Doğruluk imandandır yalan, küfre alamet

Sözünden dönmek ise nifak için işaret.

Bil ki münafıklıktır, emanete ihanet.

Bu hallerden uzak dur akıbet olur cennet.

Dil, diş, dudak ve boğaz, harflerin mahrecidir.

Bunlar konuşmak için Hakkın hediyesidir.

MÜTEKELLİM isminin her biri cilvesidir.

Tüm bunlara şükretmek elbet vazifesidir.

Aynı dille yapılır konuşma fiilimiz

Lisan-ı kal gibidir hep lisan-ı halimiz

Mahşerde konuşturur azaları Rabbimiz.

Her bir uzvumuz olur konuşan bir dilimiz

Yalan sözden gıybetten ve galiz tabirlerden.

Dilini uzak tutup kaçmalısın şerlerden.

Tilavet-i Kur’an’ı düşürmeyin dillerden.

Salavat ve istiğfar, çıkmasın gönüllerden.

Dil hem hayra hem şerre, kullanılan bir alet.

Şerre kullanır isen en dehşetli bir afet.

Hayırda kullanırsan çok çok büyük bir nimet.

Sırat-ı müstakimde daim olsun hareket.

Bir sözle başlar savaş, bir sözle durur savaş.

Taraflar konuşursa elbette olur barış.

Emr-i bil ma ’ruf olsa Hayırda başlar yarış.

Nehy-i anil münkeri yapana olsun alkış.