HASTALIK LÜTUF İHSAN

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Hasta olduğun zaman vermiyor ilaç şifa. Doktor ilaç vesile, Allah’tır derde deva. İlaçlara şifayı veren şükret Allah’a. Esbaba teşebbüsse sade fiili dua. Rabbimin izni ile ilaçlar olur deva. Onun hikmeti ile bulursun elbet şifa. Derdi veren de Rabbim şifayı halk eden Allah. Hakiki şifa veren sadece Allah billah. Şüphesiz bir modelsin Allah indinde her an Esma senin üstünde mütecelli her zaman. Açlık davet ediyor Rezzak ismini o an. Hastalık celbediyor Şafi ismini inan. İşte senin varlığın rabbimin esmasıyla, Devam eder herhalde değildir başkasıyla. Aczini ve fakrını anlaman için Allah. Hastalığı vererek seni sınıyor billah. Göz ile görülmeyen bir mikroba mağlubsun. Ne kadar çaresizsin çare Allah’ın olsun. Sabır içinde şükret esbaba teşebbüs et. Çağır şafi ismini Rabb-i Rahime hamdet. Sıhhatin kıymetini anlarsın hastalıkla. Rabbimiz ikaz eder hastalıkla sağlıkla. Abdullah olduğunu hatırlatır insana. Hem emir ve nehyine uymak gerektir sana. Hastalıktan ders alır aklı başında insan. Kul olduğunu anlar bu ne büyük bir ihsan. Hastalık musibetle hayat tasaffi eder. Kemal ve kuvvet bulur hayat terakki eder.

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.