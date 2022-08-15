Hastanın mükâfatı

Şiir

Sabır şükür içinde eğer olursa hasta Erişecek elbette çok büyük mükâfata Hastalıkla erişir manevi makamata. Hastalık eriştirir mükemmel kemalata. ‘’Hastanın inlemesi RAB ’bini tesbih demek Bağırması tehlildir. Bunu anlamak gerek. Nefesi sadakadır bunda olmaz elbet şek. Uyuması ibadet ecrini alır direk’’ ‘’Sağa sola dönmesi hastanın cihadıdır.’’ Radıye mertebesi, abd olmanın adıdır. Cenab-ı Hak, hastanın yardımcı ve yarıdır. Rıza ve tevekkülse onun büyük karıdır. ‘’Cenab-ı Hak buyurur meleklere emreder. Sağlığında yaptığı çok güzel ibadetler. Hasta olduğu zaman bunları yazınız der.’’ Çok geniş rahmetiyle Rabbim merhamet eder. Hastanın günahları dökülür birer birer. Hasta tasaffi eder şifayı talep eder. Hastalık bir lütuftur hastada kalmaz keder. Şikâyet etmeyerek ömrünü etmez heder Rabbim şafi ismiyle şifa versin hastaya. Doktor ilaç vesile düşmeyelim hataya. Bu çok önemli elbet dikkat edin detaya. Geçmiş olsun diyerek başlayalım duaya. (KAYNAK: RUMUZUL EHADİS EBU HUREYRE [RA])

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