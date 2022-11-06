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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Hatalar ve kusurlar

Mehmet KOVANCI
06 Kasım 2022, Pazar
Emmare olan nefse uyduk ettik isyanı. Tevbe-i Nasuh ile tövbe eden insanı.

Affeder yüce Rabbim lütfu ile bu canı. 

Onun yolunda olsun hayatının her anı. 

 

Hissiyata uyarak pek çok dostları üzdük. 

Yukarıdan bakarak gururla dudak büzdük. 

Adi bir mahluk gibi istihza ile süzdük. 

Tevbe-i Nasuh ile nefsin defterin dürdük. 

 

Hata ve kusur etmek insan fıtratında var. 

Kusurunu derk etmek elbet çok büyük bir kâr.  

Hatada ısrar etmek budur en büyük zarar. 

Tövbe edersen eğer en büyük doğru karar. 

 

Başkasının kusuru sana olamaz senet. 

Sen kendi kusurunu görmelisin bir zahmet. 

Nefsin baştan aşağı kusurludur dikkat et. 

Emmare nefse rağmen hayra edersin gayret. 

 

Tecessüs caiz değil yapan işliyor haram. 

Bunu yaparsan eğer ukbada başlar dram. 

Hüsn-ü ahlakı yaşa hiç nefsine olma ram.  

Su-i ahlaktan nefret edersen oldun adam. 

 

Havf ve reca ortası sana faydalı her an. 

Başkalarına etme hiçbir zaman su-i zan. 

Zem ve gıybet edersen seni kurtarmaz inan. 

Su-i ahlaktan necat ancak tahkik-i iman. 

 

Ya Rabbi beni bana bırakma hiçbir zaman. 

Nefs-i emmaremize bırakma bizi bir an. 

Dünyada yaşar iken yapın Tecdid-i iman. 

İmanla son nefesi verebilsin elbet can. 

 

Nefsini beğenenler geridir hidayette. 

Böyle yapanlar ise kalırlar dalalette. 

Nefsini beğenmeyen bahtiyardır elbette. 

Mükâfatını görür dünya ve ahirette. 

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