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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Havz-ı kevser

Mehmet KOVANCI
05 Haziran 2023, Pazartesi
ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Bir mızrak boyu güneş yaklaşıyor mahşerde. 

Susuzluktan bitapsın su ararsın her yerde. 

Kimse çare bulamaz aman vermez bu derde. 

Çaresizce etrafa bakarsın çare nerde. 

 

Havz-ı Kevser’in suyu nasıl bir şey diye bak. 

Kardan daha serindir sütten ise daha ak. 

Hazret-i peygambere lütfetti CENAB-I HAK. 

Bir yudum içenlerin yüzleri olur apak. 

 

Havzın soyundan içen susamazlar bir daha. 

Böyle nimete ermek biçilemez bir paha. 

Mahşerin dehşetinden erişirler felaha.  

Müminlerin hepisi şükrederler ALLAH’A 

 

Ondan içemeyenler kâfirler ve zındıklar.  

Büyük günah işleyen fasıklar, münafıklar. 

Yüzleri kapkaradır Rahmetten çok uzaklar. 

Son pişmanlık geçersiz faydasız pişmanlıklar. 

 

Dosdoğru yaşayalım pişman olmazsın elbet. 

Mesut ve bahtiyarsın ukbada ilelebet. 

Rabbimin lütfuyladır ebedi olan cennet. 

Cemalini görmeyi bizlere de nasip et 

MEHMED KOVANCI 

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