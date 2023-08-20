Hayırlı ömür versin

ŞİİR

Ömrün şimşek gibi akıp gidiyor. Her geçen dakika sana ne diyor. ‘’Lehe mi aleyhe ömrün geçiyor.’’ Cehennem ateşin kullar seçiyor. Ömür sermayesi tükenir çabuk. Gayrı meşru olsa kararır ufuk. Günahlar sel gibi akan bir oluk. O’nun rızasında yapalım kulluk. Hayat yolculuğu ediyor devam. Her zaman, her yerde demeli davam. Kim ne derse desin rehberdir İSLAM. Melaike, ervah ediyor selam. Kalan ömrünüzün geçen ömründen Hayır olmasını dile Rabbinden. Allah ayırmasın istikametten. Fani dünyan olur sanki cennetten. Hep hayır işleyip hep hayırda kal. Ömrün her dakkası sevapları al. Aman dikkat nefsin, etmesin iğfal Cennet-i aladır gerçek istikbal. Boş sözlerle ömrün geçirme sakın. Ebedi hayata dikkatle bakın. Rıza-i ilahi olmalı hakkın. Daim rehber olsun İslam ahlakın. İman hayatına olmalı hayat. Nefis ve malını hep Allah’a sat. Masivayı durma kalben hemen at. İslam’a bağlı kal nefsine inat Elması fark etsen derhal kömürden. İmanlı hayat üstün elmas ve dür’den. Kaçınıyor isen fısk u fücurdan. Allah razı olur böyle ömürden. Hayatı verene perestiş eyle. O’na itaati nefse iş eyle. Nefs-i levvameye hep geçiş eyle. Rabbim o zaman der: ‘’cennete giriş eyle’’.

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