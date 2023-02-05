Hırsla kalkan zararla oturur

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Hırs gösteren kişiler kanaat edemezler. Kanaat etmeyenler hırsını yenemezler. Saye şevki kırar ileri gidemezler. Tembelliğe sebeptir, tembelim diyemezler. Hep şikâyet ederek çalışmaktan hep kaçar. Şekva kapısın açar, ihlası kırıp atar. İhlası kırılınca riya kapısın açar. Mürai olan kimse etrafa zehir saçar. Hırsın sonucu elbet haybet ve hasarettir. Maksudunu kaçırır, istiskale maruzdur. İşler sarpa sararak teshilattan mahrumdur. Eldekini kaçırır, bu ne hazın durumdur. Hırs ihlası kırarak yok eder ibadeti. Şeytan sağdan yaklaşır işletir denaeti. Dünyevi ve uhrevi esastır menfaati Bu çok büyük zarardır yok eder ahireti. Kanaat eden kimse şükreder her haline. Her şeyde bir hayır var Hamd eder ahvaline. Hırsla kalkan zararla oturacak elbette. Kanaat hiç tükenmez çok büyük bir hazine. Hayırda ve ihsanda yoktur elbette israf. İsrafta hayır yoktur israfa olma taraf. Hayırda ve ihsanda gösterme hiçbir zaaf. Tasaffi eder malın, helalinden edin sarf

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