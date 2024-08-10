(Dünyamıza teşrif eden torunum Ahmed Asım’a duamdır.)
Günleri saya saya
Teşrif ettin dünyaya
Doymayız temaşaya
Hoş geldin Ahmed Asım
Doğduğun gün masumsun
Hayatın böyle olsun.
İman kalbine dolsun.
Fıtratın bozulmasın
Allah’a kul olasın
Kula kul olmayasın.
Hakkı daim bulasın.
Allah bir Ahmed Asım
Resulün ümmeti ol.
Sünnettir dosdoğru yol.
Onun sevgisiyle dol.
Tabi ol Ahmed Asım
Üstada talebesin.
Nurlardan beslenesin.
Maddi manevi besin.
Helaldir Ahmed Asım
Kötü nefisten uzak
Şeytan kurmasın tuzak
Hayat boyu yüzün ak.
Yaşarsın Ahmed Asım.
Nurla nurlansın hayat.
Hakta edersen sebat.
Masivayı kaldır at.
Her iki dünyan rahat.
Hep yüzün olsun apak
Günah gömleğin bırak.
Amelin olsun Burak.
Mutlusun Ahmed Asım.
Canın tende kaldıkça,
Tövbeyi yapsan sıkça.
Salih amel yaptıkça.
Necat bu Ahmed Asım.
MEHMET KOVANCI