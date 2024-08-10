ŞİİR

(Dünyamıza teşrif eden torunum Ahmed Asım’a duamdır.) Günleri saya saya Teşrif ettin dünyaya Doymayız temaşaya Hoş geldin Ahmed Asım Doğduğun gün masumsun Hayatın böyle olsun. İman kalbine dolsun. Fıtratın bozulmasın Allah’a kul olasın Kula kul olmayasın. Hakkı daim bulasın. Allah bir Ahmed Asım Resulün ümmeti ol. Sünnettir dosdoğru yol. Onun sevgisiyle dol. Tabi ol Ahmed Asım Üstada talebesin. Nurlardan beslenesin. Maddi manevi besin. Helaldir Ahmed Asım Kötü nefisten uzak Şeytan kurmasın tuzak Hayat boyu yüzün ak. Yaşarsın Ahmed Asım. Nurla nurlansın hayat. Hakta edersen sebat. Masivayı kaldır at. Her iki dünyan rahat. Hep yüzün olsun apak Günah gömleğin bırak. Amelin olsun Burak. Mutlusun Ahmed Asım. Canın tende kaldıkça, Tövbeyi yapsan sıkça. Salih amel yaptıkça. Necat bu Ahmed Asım. MEHMET KOVANCI

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