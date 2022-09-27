ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Temel hak ve hürriyet doğuştandır herkese.

Evrensel bir hukuk var kulak verin bu sese.

Farklılığa tahammül çok mühim bir hadise.

Zorluklar karşısında sakın düşmeyin ye’se.

Hürriyetten korkmayın düşürmez bizi bize.

Gün gelir lazım olur hürriyet hepimize.

Elalem bakıp güler şu garip halimize.

Yasak mı, hürriyet mi soralım kendimize.

Dünyaya şöyle bir bak nerde varsa hürriyet.

Herkes varlık içinde çekmiyorlar hiç zahmet.

Dağ gibi meseleler böyle çözülür elbet.

Bunu sağlamak için göstermeli çok gayret.

Çepeçevre kuşatmış her yanımızdan yasak.

Bu sebeple gidiyor işimiz ağır aksak.

Bundan kurtulmak için bir anayasa yapsak

Bundan sonra çözülür işimiz ufak ufak.

Hürriyet var diyerek nutuk çekenler bize

İman, İslam deyince saldırırlar habire.

Laikiz diyen beyler hani laiklik nerde.

Laikliğin tarifi yapılmalı her halde

İnanmak doğuştandır buna kimse karışmaz.

Bunu yok etmek için insan olan uğraşmaz.

Meleklerle şeytanlar hiçbir zaman barışmaz.

Kalpte iman olursa kimse haddini aşmaz.

İnancını yaşamak herkes için doğal hak.

Bunu yok etmek için konulamaz hiç yasak.

Kimseye zarar vermez, buna açılır kucak.

Yarasa tıynetliler kaçarlar köşe bucak.

İfade etmelidir inancını her kişi.

Bu hak verilmez ise adaletin zor işi.

Mağdur olan kimseler yakar kebabı şişi.

Ahim denen mahkeme oluyor bilirkişi.

Teşebbüs hürriyeti sağlanmalı her zaman

Ekonomi düzelir hiç kimse demez aman.

Ekmek mi? Hürriyet mi elbet hürriyet her an.

Bunu gerçekleştirsek işimiz olur asan.

Kanunlar yapılırken esas olmalı hukuk.

Milletin inancından sakın olmasın kopuk.

Bunda keyfilik olsa atmayın boşa nutuk.

Haksızlığa uğrayan devlete olur buruk.

Hürriyet zemininde tartışırsan yasaksız.

En güzel çözüm yolu, bulunur hiç aksaksız.

Buna engel olanlar basiretsiz, çok haksız.

Rabbim hiç bırakmasın vatansız ve bayraksız.

Asıl ilke olmalı vatandaşlık esası.

Hukukta herkes eşit kalmaz hiçbir tasası.

Buna göre olmalı devletin her yasası.

O zaman dolar elbet hazinenin kasası.

Hayali düşmanlıklar icad edilmez artık.

Habire masumlara çatıp iftira attık.

Suçta şahsilik esas olmalıdır hep artık.

Milletle devletimiz barışmalı apaçık.

MEHMET KOVANCI