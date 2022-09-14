İçtihadın manileri, din adına siyasetin de manileridir

Sünuhat’ta: “Dinsizliği görmüyor musun; meydan alıyor, din namına meydana çıkmak lazım.” diyenlere Bediüzzaman Hazretleri: “Evet lazımdır. Fakat kat’î bir şart ile ki; muharrik aşk-ı İslâmiyet ve hamiyet-i diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise tehlikedir.” diye cevap vermektedir.

Mesela bir yerde din adına çıkan veya çıktığını iddia eden kişi veya grup var. Bu kişinin/grubun gerçekten din adına çıkıp çıkmadığını nasıl bileceğiz. Bunun ölçüsünü vermektedir Bediüzzaman Hazretleri: “Kim fasık siyasetdaşını, mütedeyyin muhalifine su-i zan bahaneleriyle tercih etse muharriki siyasetçiliktir.” Bir diğer ölçü ise: “Dini inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle kavî bir ekseriyette dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.” diyerek nasıl vahim bir netice husule geleceği tespitinde bulunur.

Bir de din adına çıkan kişinin yaşadığı ortam var. Kişi samimi olarak din adına meydana çıksa bile ortam müsait değilse, din adına meydana çıkma hem netice vermez hem de din ve dindarlar zarar görür. Bunun da ölçüsünü Emirdağ Lâhikası’nda verirken Bediüzzaman Hazretleri: ‘’Şimdilik bu vatanda dört parti var. (...) İttihad-ı İslam Partisi ise, yüzde altmış-yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla şimdiki siyaset başına geçebilir... Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslamiye zedelenmesiyle şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından şimdilik o parti başa geçmemek lazımdır.” tespitinde bulunur. Ortamın müsait olmadığı İçtihad Risalesi’nde yapılan tahlillerle ve tespitlerle de ortaya konulur.

İçtihad yapmanın altı tane manisi bulunduğu izah edilmektedir. Bu maniler bertaraf edilmediği sürece din adına siyaset yapma ortamı da yoktur. Buradaki manileri bu nazarla da okuyabiliriz.

Birinci manide; zamanımızdaki kişiye ve topluma hücum eden ve tahrip eden şeylerden bahsedilmektedir. Bunlar:

1- Zaman, münkerat zamanıdır.

2- Âdât-ı ecânibin istilası anı

3- Bid’aların kesreti vakti

4- Dalâletin tahribatı hengâmı

Bu dört mani, bir yönüyle din adına siyaset yapmaya da manidir.

İkinci maniye göre; dinin zaruriyat ve nazariyat kısımları vardır. Bu zamanda dinin zaruriyatı terke uğramış ve tezelzüldedir. Yapılması gereken şey, bütün himmeti ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmektir.

Dinin zaruriyatı ihya edilmeden içtihad yapılması, dine bid’akârâne bir ihanet olduğu gibi din adına siyaset yapmak da bid’akârâne bir ihanettir.

Üçüncü mani: Günümüzde nelerin revaçta olduğu tespitinde bulunulur. Şu zamanda siyaset metaı, hayat-ı dünyeviyenin temini, felsefenin revacı gibi şeyler içtimaiyat-i insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarşısında revaçtadır. Müslümanı ve İslâm toplumunu bunlar tesir altına almıştır.

Bunlar bertaraf edilmeden din adına meydana çıkanlar, dini siyasete alet etmeye mecbur kalacaklardır.

Dördüncü maniye göre, İslâmiyet dairesine Selef-i Salihîn gibi takva-i kâmile kapısıyla zaruriyat-ı diniyenin imtisali tarikiyle dahil olunmazsa cismi dışarıdan yırtarak genişletmeye çalışmaktır ki bu da vücudu tahriptir. Takva-i kâmile ve zaruriyat-ı diniyenin imtisali esasları kişide ve toplumda yerleşmemiş ise din adına siyaset yapmak olsa olsa muharriki siyasetçiliktir. Bu da dinde sathî Müslümanların dinsizlerle beraber olup dine tecavüz etmelerine sebebiyet verir.

Beşinci manide: “Üç nokta-i nazar, bu zamanın içtihadını arziye yapar.” denilerek kişideki ve toplumdaki telâkkinin neler olduğuna işaret edilir:

1- “Şu zamanın nazarı ise maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor.” İlletler ve hikmetler yer değiştirmiştir. İllet, bir emir veya nehyin emredilme ve nefyedilme sebebi, emr-i İlâhî ve nehy-i İlâhîdir. Hikmet ise onun işlenmesindeki fayda ve işlenmemesindeki zarardır.

2- “Şu zamanın nazarı evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor. Hâlbuki şeriatın nazarı ise, evvelâ ve bizzat saadet-i uhreviyeye bakar.”

Kişide ve toplumda saadet-i dünyeviye esası, saadet-i uhreviyeye tevcih edilmezse din adına siyaset yapılamaz.

3- ‘Zaruret haramı helal derecesine getirir’ kaidesi küllî olmadığı halde küllî zannedilmiş. Halbuki “su-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru sebeplerle zaruret olmuşsa, haramı helâl edemez.” Üstad Hazretleri: “Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var?” diyerek zarureti takyid etmektedir. Günümüzde ise zaruret su-i istimal edilip küllî hale gelmiş, bu da dinin tezelzüle düşmesine sebep olmaktadır. Hususi kaidelerin umumi zannedildiği zamanda din adına siyaset sözde kalır. ‘Aslî ihtiyaç’ denildiğinde ‘zaruri ihtiyaç’ sanılmaktadır. “Hâlbuki siyaset-i hazıra o kadar çok yalan ve hile ve şeytanat içine girmiş ki vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir.’’ Vahy-i İlâhînin tebliğ makamı olan minber dahi hâlihazırda siyasete alet edilmektedir.

Altıncı mani: “Şu zamanda kizb ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki adeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana (geçmek) pek kolay gidiliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. İşte en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkânda, bir fiyatla satılsa elbette pek âlî olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası, o dükkancının marifetine ve sözüne itimat edip körü körüne alınmaz.” “Maslahat için kizb ise zaman onu neshetmiştir.” “Söylediğin ya doğru olmalı veya sükût etmeli yalana cevaz yok.”

Hülâsa; bu manilerin hemen hepsi hem kişilerde hem de toplumda revaçtadır.

Bu ortam ve telâkki değişmedikçe din adına meydana çıkmanın samimiyeti de yoktur. Neticesi de meşkuktur. Meydana gelen sıkıntılardan da mesuldür kişi ve toplum...

En birinci vazife, bu manileri bertaraf etmeye çalışmaktır.